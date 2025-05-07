Дизайнер Іван Фролов розповів як створювали костюми для Ziferblat

Соліст гурту Ziferblat. Фото: Суспільне Євробачення

Дизайнер Іван Фролов поділився історією створення сценічних костюмів для гурту Ziferblat, які стали частиною концепції виступу на Євробаченні. За словами митця, ці образи — не просто сценічне вбрання, а справжній маніфест з емоційною пам’яттю, символізмом і мрією про вільну Україну.

Про це Іван Фролов розповів в інтерв'ю журналістам "Суспільне.Євробачення".

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Що символізують костюми Ziferblat

Головним образом виступу стала квітка мальви — символ ніжності, сили та надії. Фролов розповів, що рожеві мальви, оздоблені кристалами Swarovski, наче "проростають" із костюмів, уособлюючи незламність.

Ескіз костюму для соліста Ziferblat. Фото: Іван Фролов

Ескіз костюма для барабанщика Ziferblat. Фото: Іван Фролов

Костюм для гітариста гурту Ziferblat. Фото: Іван Фролов

Також на костюмах є дзеркальні серця. Особливу увагу дизайнер приділив корсетам — їх розробили та пошили так, щоб у них учасникам групи було комфортно співати та дихати. Прикраси та оздоблення для костюму створювалися у співпраці з брендом SOVA.

Ескіз для всіх учасників гурту та беквокалісток. Фото: Іван Фролов

Фролов використав досвід співпраці з Джамалою

Дизайнер пригадав, що все почалося ще у 2016 році, коли працював із співачкою Джамалою, яка у 2016 представляла Україну на Євробаченні та здобула перемогу. Саме тоді виникла ідея створення першого корсета нового покоління — такого, що не стискає ребра і дозволяє дихати, співати, танцювати, їсти та залишатися в силуеті.

"Дякуючи Джамалі я створив свій перший корсет, який дозволяє дихати, співати, танцювати, їсти і пити, але залишатися в силуеті, який надає корсет жіночому стану. І саме Джамала мені каже, Ваня, я хочу оцей силует, але щоб в мене діафрагма працювала, ребра не стискали. І так ми створили ці наші корсети, які дихають, тобто вони мають металеві кісточки, мають оцю функцію формування дуже тонкої талії. Але за рахунок сучасних наноматеріалів, які наче друга шкіра додаткова, в них можна дихати, співати і робити будь-що", — поділився дизайнер.

Фролов зізнався, що пишається тим, як виглядає Україна на подіях такого масштабу.

"Я дуже радію, що такі потужні події, як Євробачення, ми на них виглядаємо дуже достойно. І так, одним оком дивлячись на інші делегації, я розумію, що Україна вже досить серйозно заявляє про себе як про країну з найкращими костюмами, піснями і з високими шансами на перемогу", — підсумував Іван Фролов.

Нагадаємо, учасники гурту Ziferblat розповіли, хто займатиметься режисурою постановки їхнього номера на Євробаченні та хто створив пісню Birds Of Prey.

Також вони заінтригували натяками про те, яким буде номер.