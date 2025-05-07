Дизайнер Иван Фролов рассказал как создавали костюмы для Ziferblat

Солист группы Ziferblat. Фото: Суспільне Євробачення

Дизайнер Иван Фролов поделился историей создания сценических костюмов для группы Ziferblat, которые стали частью концепции выступления на Евровидении. По словам художника, эти образы — не просто сценический наряд, а настоящий манифест с эмоциональной памятью, символизмом и мечтой о свободной Украине.

Об этом Иван Фролов рассказал в интервью журналистам "Суспільне.Євробачення".

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Что символизируют костюмы Ziferblat

Главным образом выступления стал цветок мальвы — символ нежности, силы и надежды. Фролов рассказал, что розовые мальвы, украшенные кристаллами Swarovski, как будто "прорастают" из костюмов, олицетворяя несокрушимость.

Эскиз костюма для солиста Ziferblat. Фото: Иван Фролов

Эскиз костюма для барабанщика Ziferblat. Фото: Иван Фролов

Костюм для гитариста группы Ziferblat. Фото: Иван Фролов

Также на костюмах есть зеркальные сердца. Особое внимание дизайнер уделил корсетам — их разработали и сшили так, чтобы в них участникам группы было комфортно петь и дышать. Украшения и отделка для костюма создавались в сотрудничестве с брендом SOVA.

Эскиз для всех участников группы и бэквокалисток. Фото: Иван Фролов

Фролов использовал опыт сотрудничества с Джамалой

Дизайнер вспомнил, что все началось еще в 2016 году, когда работал с певицей Джамалой, которая в 2016 представляла Украину на Евровидении и одержала победу. Именно тогда возникла идея создания первого корсета нового поколения — такого, который не сжимает ребра и позволяет дышать, петь, танцевать, есть и оставаться в силуэте.

"Благодаря Джамале я создал свой первый корсет, который позволяет дышать, петь, танцевать, есть и пить, но оставаться в силуэте, который придает корсет женскому состоянию. И именно Джамала мне говорит, Ваня, я хочу этот силуэт, но чтобы у меня диафрагма работала, ребра не сжимали. И так мы создали эти наши корсеты, которые дышат, то есть они имеют металлические косточки, имеют эту функцию формирования очень тонкой талии. Но за счет современных наноматериалов, которые как вторая кожа дополнительная, в них можно дышать, петь и делать что угодно", — поделился дизайнер.

Фролов признался, что гордится тем, как выглядит Украина на событиях такого масштаба.

"Я очень рад, что такие мощные события, как Евровидение, мы на них выглядим очень достойно. И так, одним глазом глядя на другие делегации, я понимаю, что Украина уже достаточно серьезно заявляет о себе как о стране с лучшими костюмами, песнями и с высокими шансами на победу", — подытожил Иван Фролов.

Напомним, участники группы Ziferblat рассказали, кто будет заниматься режиссурой постановки их номера на Евровидении и кто создал песню Birds Of Prey.

Также они заинтриговали намеками о том, каким будет номер.