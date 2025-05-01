Чому Ziferblat ігнорує прогнози букмекерів про Євробачення — відео

Гурт Ziferblat. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український гурт Ziferblat прямує в потязі на Євробачення-2025. Артисти впевнені та спокійні, адже переконані — Європа любить їхню пісню, а Батьківщина завжди на їхньому боці.

Музиканти розповіли журналістам Новини.LIVE, чому не звертають увагу на ставки.

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Ziferblat не вірить у прогнози букмекерів щодо Євробачення

Гурт Ziferblat не звертає уваги на рейтинг букмекерів. Адже часто прогнози не справджуються. Вони налаштовані на успіх та переконані, що мають сильний номер і пісню.

"Букмекери — це пальцем в небо. Там немає збігу. Журналісти дивляться на букмекерів. Нам дивитися на це немає сенсу. Якщо ми будемо себе закопувати до того, як ми виступили... Ми розуміємо, що пісня Яни і Альони були популярні серед єврофанів. Це нормально. Ми цього року презентуємо можливо складне з першого разу для сприйняття, але для цього є номер, час до Євробачення. Все буде нормально", — пояснив Валентин Лещинський.

Нині букмекери пророкують 7 місце Україні в рейтингу Топ-10. Нагадаємо, як фани проводжали гурт Ziferblat з Києва до Базелю. Також артисти анонсували, як змінили номер для виступу на Євробаченні-2025.