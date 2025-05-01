Почему Ziferblat игнорирует прогнозы букмекеров о Евровидении — видео

Группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинская группа Ziferblat направляется в поезде на Евровидение-2025. Артисты уверены и спокойны, ведь убеждены — Европа любит их песню, а Родина всегда на их стороне.

Музыканты рассказали журналистам Новини.LIVE, почему не обращают внимание на ставки.

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Ziferblat не верит в прогнозы букмекеров относительно Евровидения

Группа Ziferblat не обращает внимания на рейтинг. Ведь часто прогнозы букмекеров не сбываются. Они настроены на успех и убеждены, что имеют сильный номер и песню.

"Букмекеры — это пальцем в небо. Там нет совпадения. Журналисты смотрят на букмекеров. Нам смотреть на это нет смысла. Если мы будем себя закапывать до того, как мы выступили... Мы понимаем, что песня Яны и Алены были популярны среди еврофанов. Это нормально. Мы в этом году презентуем возможно сложное с первого раза для восприятия, но для этого есть номер, время до Евровидения. Все будет нормально", — пояснил Валентин Лещинский.

Сейчас букмекеры пророчат 7 место Украине в топ-10. Напомним, как фаны провожали группу Ziferblat из Киева в Базель. Также артисты анонсировали, как изменили номер для выступления на Евровидении-2025 .