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Представниця Іспанії на Євробаченні вже у фіналі — про що пісня

8 травня 2025 14:09
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Іспанію на Євробачення-2025 представлятиме Melody — що відомо
Представниця Іспанії на Євробаченні-2025 співачка Melody. Фото: soyyomelody/Instagram
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення Іспанію представлятиме співачка Melody. Артистка відразу потрапляє до гранд-фіналу, де виконає пісню Esa diva.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Melody та її пісню на Євробаченні-2025.

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Що відомо про Melody — представницю Іспанії на Євробаченні  

Зазначимо, що попспівачка Melody автоматично потрапляє до гранд-фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025. Це відбувається, тому що Іспанія є членом "Великої п'ятірки" — це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки.

Справжнє імʼя представниці Іспанії на Євробаченні-2025 Мелодія Руїс Гутьєррес. Дівчині 34 роки, вона виросла в музичній родині — її батько виступав у гурті Los Kiyos.

Іспанія Євробачення-2025
Представниця Іспанії на Євробаченні-2025 співачка Melody. Фото: soyyomelody/Instagram

Першу популярність Melody здобула у 2001 році, коли в десятирічному віці випустила хіт El baile del gorila. Ця пісня стала однією з найуспішніших того літа в Іспанії. А її дебютний альбом De pata negra був проданий тиражем у понад пів мільйона копій і отримав номінацію на Латиноамериканську премію Греммі.

Протягом наступних років представниця Іспанії на Євробаченні-2025 Melody випустила шість студійних альбомів і більш ніж 30 синглів, експериментуючи з попмузикою, фламенко та латиноамериканськими ритмами.

Melody також з’являлася в телевізійних проєктах, зокрема в реаліті-шоу та серіалі. У 2025 році вона перемогла у національному відборі на Євробачення 2025 з піснею Esa diva.

Іспанія Євробачення-2025
Представниця Іспанії на Євробаченні-2025 співачка Melody. Фото: soyyomelody/Instagram

Про що пісня представниці Іспанії на Євробаченні-2025 — Esa diva

Відомо, що пісня Esa diva була написана самою Melody разом з Альберто Фуентесом Лоріте. Є навіть симфонічна версія пісні, записана з оркестром RTVE, що підкреслило масштаб і драматизм композиції. 

У композиції Esa diva співачка переосмислює поняття "діви". Пісня акцентує, що це не зверхня зірка, а сильна та гідна жінка, яка долає життєві труднощі. Це може бути мати, яка щодня встає на світанку, або артистка без визнання й афіш.

Зазначається, що ця пісня присвячена жіночій силі, свободі бути собою та вірності власним принципам.

Раніше ми писали про те, що відомо про представника Вірменії на Євробаченні-2025, який жив у Росії.

Також стало відомо, який талісман український гурт Ziferblat візьме на Євробачення.

Євробачення Іспанія пісня співачка Євробачення 2025
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