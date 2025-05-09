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Евровидение-2025 — букмекеры назвали фаворитов 1-го полуфинала

9 мая 2025 08:00
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 — букмекеры спрогнозировали, кто выйдет в финал первого полуфинала
Украинская группа Ziferblat. Фото: Новини.LIVE
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Евровидение-2025 пройдет уже на следующей неделе с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель. Букмекеры уже сделали прогноз, кто выйдет в финал из первого полуфинала конкурса

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Eurovision.

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Согласно прогнозам, первые 4 претендента в списке имеют практически равный шанс занять первое место. Среди них есть в том числе Украина. В десятку финалистов судя по прогнозу, попадут следующие страны:

  1. Швеция (группа KAJ с песней "Bara bada bastu") — 95% шанс занять 1 место;
  2. Эстония (Томми Кэш с песней "Эспрессо макиато") — 94%;
  3. Украина (группа Ziberblat с песней "Птица-хищница" — 94%;
  4. Нидерланды (исполнитель Клод с песней C'est La Vie) — 93%;
  5. Альбания (группа Skodra Electronike с песней Zjerm) — 91%;
  6. Норвегия (Кайл Алессандро с песней Lighter) — 85%;
  7. Кипр (Тэо Эван с песней Shh) — 84%;
  8. Польша (Юстина Стечковска с песней Gaja) — 81%;
  9. Бельгия (Red Sebastian с песней Strobe Lights) — 69%;
  10. Сан-Марино (Габри Понте с песней Tutta L'Italia) — 56%.

С полным списком прогноза можно ознакомиться ниже.

Евровидение-2025 — букмекеры назвали фаворитов 1-го полуфинала - фото 1
Прогноз букмекеров на сайте Eurovision. Фото: скриншот

Напомним, на днях мы писали, что группа Ziberblat, которая будет представлять Украину, провела вторую репетицию в Базеле.

Также мы сообщали, о чем песня представительницы Испании на Евровидении в финале.

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