Евровидение-2025 — букмекеры спрогнозировали, кто выйдет в финал первого полуфинала

Евровидение-2025 — букмекеры назвали фаворитов 1-го полуфинала
Евровидение-2025 пройдет уже на следующей неделе с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель. Букмекеры уже сделали прогноз, кто выйдет в финал из первого полуфинала конкурса.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Eurovision.
Какие 10 стран попадут в финал из первого полуфинала
Согласно прогнозам, первые 4 претендента в списке имеют практически равный шанс занять первое место. Среди них есть в том числе Украина. В десятку финалистов судя по прогнозу, попадут следующие страны:
- Швеция (группа KAJ с песней "Bara bada bastu") — 95% шанс занять 1 место;
- Эстония (Томми Кэш с песней "Эспрессо макиато") — 94%;
- Украина (группа Ziberblat с песней "Птица-хищница" — 94%;
- Нидерланды (исполнитель Клод с песней C'est La Vie) — 93%;
- Альбания (группа Skodra Electronike с песней Zjerm) — 91%;
- Норвегия (Кайл Алессандро с песней Lighter) — 85%;
- Кипр (Тэо Эван с песней Shh) — 84%;
- Польша (Юстина Стечковска с песней Gaja) — 81%;
- Бельгия (Red Sebastian с песней Strobe Lights) — 69%;
- Сан-Марино (Габри Понте с песней Tutta L'Italia) — 56%.
С полным списком прогноза можно ознакомиться ниже.
Напомним, на днях мы писали, что группа Ziberblat, которая будет представлять Украину, провела вторую репетицию в Базеле.
Также мы сообщали, о чем песня представительницы Испании на Евровидении в финале.
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