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Росіяни знищили будинок бек-вокалістки Ziferblat у Мирнограді

5 травня 2025 15:14
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Будинок бек-вокалісти Ziferblat знищили росіяни — фото
Христина Старикова. Фото: instagram.com/h_starykovaaa
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Бек-вокалістка гурту Ziferblat та учасниця "Голосу країни-13" Христина Старикова поділилася сумною звісткою. Російські окупанти знищили її будинок у місті Мирноград на Донеччині.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала кадри зруйнованої багатоповерхівки.

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Співачка у своєму фотоблогу опублікувала кадри із рідного міста, на яких виднівся її будинок. 4 травня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку, в якій жила Христина.

Будинок Христини Старикової зруйнували росіяни - фото
Будинок Христини Старикової в Мирнограді. Фото: скриншот

Артистка разом із родиною переїхала до Києва з Мирнограда під час повномасштабної війни і не втрачала надію одного дня повернутися додому. Але, на жаль, її квартиру було знищено.

"Дім… А я так мріяла повернутися додому… Мені тяжко навіть прокоментувати це все…", — написала Христина.

Будинок Христини Старикової в Мирнограді зруйнували - фото
Будинок, де жила Христина Старикова. Фото: скриншот

Нагадаємо, гурт Ziferblat вже вирушив до Базеля на "Євробачення-2025" та показав глядачам свої костюми для виступу.

Також один із учасників Ziferblat розповів про свою невиліковну хворобу.

співачка будинок війна в Україні Мирноград Євробачення 2025
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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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