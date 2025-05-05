Дом бэк-вокалиста Ziferblat уничтожили россияне - фото

Кристина Старикова. Фото: instagram.com/h_starykovaaa

Бек-вокалистка группы Ziferblat и участница "Голоса страны-13" Кристина Старикова поделилась печальным известием. Российские оккупанты уничтожили ее дом в городе Мирноград Донецкой области.

На своей странице в Instagram певица показала кадры разрушенной многоэтажки.

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В дом Кристины Стариковой попали россияне

Певица в своем фотоблоге опубликовала кадры из родного города, на которых виднелся ее дом. 4 мая российские оккупанты попали в многоэтажку, в которой жила Кристина.

Дом Кристины Стариковой в Мирнограде. Фото: скриншот

Артистка вместе с семьей переехала в Киев из Мирнограда во время полномасштабной войны и не теряла надежду однажды вернуться домой. Но, к сожалению, ее квартира была уничтожена.

"Дом... А я так мечтала вернуться домой... Мне тяжело даже прокомментировать это все...", — написала Кристина.

Дом, где жила Кристина Старикова. Фото: скриншот

Напомним, группа Ziferblat уже отправилась в Базель на "Евровидение-2025" и показала зрителям свои костюмы для выступления.

Также один из участников Ziferblat рассказал о своей неизлечимой болезни.