Евровидение 2025 — Ziferblat резко ответили на вопрос о войне в Украине

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Группу Ziferblat, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2025", поставила на место датского журналиста Дэвида Попеску. Музыкантов возмутил вопрос репортера относительно войны в нашей стране.

Видео разговора появилось на фан-странице конкурса в X.

Реклама

Читайте также:

Ziferblat резко отреагировали на некорректный вопрос

Представители Украины уже прибыли в швейцарский Базель и активно готовятся к своему выступлению в полуфинале. Кроме подготовки к шоу, музыканты также общаются с европейской прессой и дают интервью.

Во время одного из таких разговоров Дэвид Попеску возмутил украинцев своим вопросом: "Дает ли война Украине преимущества на конкурсе?" В свою очередь Ziferblat пристыдили журналиста и дали ему достойный ответ.

"Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны война — это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?", — возмутился гитарист группы Валентин Лещинский.

.@escunited зачем спрашивать Зиферблата "если война дает Украине преимущество"?



С какой стати война - это преимущество? Это невыгодное положение. Разбомбленные дома - это минус. Никто не хочет, чтобы мир и война закончились больше, чем украинцы. pic.twitter.com/M5K8ALbrhE - vanya ✙ (@eurovanya) 6 мая 2025 г.

Некорректный вопрос также вызвал волну возмущения в сети и разозлил еврофанов. Поклонники призвали организаторов пересмотреть требования для аккредитации подобных журналистов.

На фоне хейта в издании escYOUnited удалили запись интервью с группой и извинились за неуместное поведение своего корреспондента.

"Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, заданный украинским артистам. "Евровидение" — это о единстве и музыке, и у нас никогда не было намерения приуменьшить невероятный талант Украины — или их нынешнюю борьбу — до простой симпатии. Мы разобрались с этим внутренне и будем работать лучше", — сказали escYOUnited.

Напомним, россияне уничтожили дом бэк-вокалистки Ziferblat в Мирнограде.

А также победители "Евровидения-2024" назвали фаворитов нынешнего конкурса.