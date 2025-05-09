Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Ziferblat резко отреагировали на вопрос о войне в Украине arrow

Ziferblat резко отреагировали на вопрос о войне в Украине

9 мая 2025 15:57
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 — Ziferblat резко ответили на вопрос о войне в Украине
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Группу Ziferblat, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2025", поставила на место датского журналиста Дэвида Попеску. Музыкантов возмутил вопрос репортера относительно войны в нашей стране.

Видео разговора появилось на фан-странице конкурса в X.

Реклама
Читайте также:

Ziferblat резко отреагировали на некорректный вопрос

Представители Украины уже прибыли в швейцарский Базель и активно готовятся к своему выступлению в полуфинале. Кроме подготовки к шоу, музыканты также общаются с европейской прессой и дают интервью.

Во время одного из таких разговоров Дэвид Попеску возмутил украинцев своим вопросом: "Дает ли война Украине преимущества на конкурсе?" В свою очередь Ziferblat пристыдили журналиста и дали ему достойный ответ.

"Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны война — это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?", — возмутился гитарист группы Валентин Лещинский.

Некорректный вопрос также вызвал волну возмущения в сети и разозлил еврофанов. Поклонники призвали организаторов пересмотреть требования для аккредитации подобных журналистов.

На фоне хейта в издании escYOUnited удалили запись интервью с группой и извинились за неуместное поведение своего корреспондента.

"Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, заданный украинским артистам. "Евровидение" — это о единстве и музыке, и у нас никогда не было намерения приуменьшить невероятный талант Украины — или их нынешнюю борьбу — до простой симпатии. Мы разобрались с этим внутренне и будем работать лучше", — сказали escYOUnited.

Напомним, россияне уничтожили дом бэк-вокалистки Ziferblat в Мирнограде.

А также победители "Евровидения-2024" назвали фаворитов нынешнего конкурса.

скандал война в Украине конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:18 9 мая в Одессе — Аллея Славы утопает в цветах

17:14 Дело шпионов Венгрии — подозреваемым избрали меру пресечения

17:10 Непростые любимцы — за сколько продают элитных кошек на OLX

17:09 Tautumeitas представит Латвию на Евровидении — чем известна

16:52 Выплаты украинцам в мае — кто дополнительно получит по 3 тыс. грн

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

16:46 Венгрия обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже

16:44 Кая Каллас раскритиковала Фицо за визит в Москву

16:20 ЕС предоставит Украине 1,35 млн снарядов до конца года — детали

16:19 ГУР показало новые морские дроны ВСУ — на что они способны

16:07 Украинцев ждут новые лимиты на переводы — что будет с 1 июня

17:18 9 мая в Одессе — Аллея Славы утопает в цветах

17:14 Дело шпионов Венгрии — подозреваемым избрали меру пресечения

17:10 Непростые любимцы — за сколько продают элитных кошек на OLX

17:09 Tautumeitas представит Латвию на Евровидении — чем известна

16:52 Выплаты украинцам в мае — кто дополнительно получит по 3 тыс. грн

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

16:46 Венгрия обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже

16:44 Кая Каллас раскритиковала Фицо за визит в Москву

16:20 ЕС предоставит Украине 1,35 млн снарядов до конца года — детали

16:19 ГУР показало новые морские дроны ВСУ — на что они способны

16:07 Украинцев ждут новые лимиты на переводы — что будет с 1 июня

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:22 Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

10:47 Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

05:32 Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать