Євробачення-2025 — Nemo підтримав Ziferblat

Переможці Євробачення-2024 Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/

Переможці Євробачення-2024 в соцмережах поділилися своїми фаворитами цьогорічного конкурсу. Музикант підтримав український гурт Ziferblat.

Відповідне відео було опубліковане в Instagram.

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Переможці поділилися відео, на якому станцювали під хіти своїх фаворитів Євробачення-2025. Серед композицій лунає "Bird of Pray" українського гурту Ziferblat.

Минулого року на конкурсі Nemo подружилися з українськими представницями Jerry Heil & Alyona Alyona і навіть записали кавер на їх трек Teresa & Maria.

Українським фанам також сподобався Nemo і вони щиро подякували артисту за підтримку.

Нагадаємо, нещодавно барабанщик Ziferblat розповів про конфлікти в гурті, який представляє Україну на Євробаченні. Також ми повідомляли, про що пісня представниці Іспанії на Євробаченні у фіналі.