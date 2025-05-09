Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Переможці Євробачення-2024 назвали фаворитів — чи увійшла Україна arrow

Переможці Євробачення-2024 назвали фаворитів — чи увійшла Україна

9 травня 2025 14:37
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2025 — Nemo підтримав Ziferblat
Переможці Євробачення-2024 Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Переможці Євробачення-2024 в соцмережах поділилися своїми фаворитами цьогорічного конкурсу. Музикант підтримав український гурт Ziferblat. 

Відповідне відео було опубліковане в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Nemo про пісні учасників Євробачення-2025

Переможці поділилися відео, на якому станцювали під хіти своїх фаворитів Євробачення-2025. Серед композицій лунає "Bird of Pray" українського гурту Ziferblat.

Минулого року на конкурсі Nemo подружилися з українськими представницями Jerry Heil & Alyona Alyona і навіть записали кавер на їх трек Teresa & Maria.

Українським фанам також сподобався Nemo і вони щиро подякували артисту за підтримку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nemo (@nemothings)

Нагадаємо, нещодавно барабанщик Ziferblat розповів про конфлікти в гурті, який представляє Україну на Євробаченні. Також ми повідомляли, про що пісня представниці Іспанії на Євробаченні у фіналі.

конкурс Євробачення-2024 соцмережі Євробачення 2025 Ziferblat
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:50 Активісти в Одесі показали росіян — перформанс у Пушкіна

15:20 Стрілянина у спальному районі Одеси — чоловік приревнував дружину

15:10 "Квартира" для авто — скільки квадратів треба для паркомісця

15:04 Спецтрибунал щодо злочинів Росії — Шмигаль розкрив деталі

15:01 Виїзд за кордон — як оформити страховку та від чого залежить ціна

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

14:59 ЄС дасть 1 млрд євро від заморожених активів РФ на зброю для ЗСУ

14:56 В магазинах зникають смартфони з підтримкою microSD — причини

14:56 Погода на вихідних засмутить — Діденко сказала, де буде найгірше

14:52 Під Запоріжжям дрон РФ атакував цивільну автівку — є поранені

14:44 Затори на трасі Одеса-Рені — виїжджати треба негайно

15:50 Активісти в Одесі показали росіян — перформанс у Пушкіна

15:20 Стрілянина у спальному районі Одеси — чоловік приревнував дружину

15:10 "Квартира" для авто — скільки квадратів треба для паркомісця

15:04 Спецтрибунал щодо злочинів Росії — Шмигаль розкрив деталі

15:01 Виїзд за кордон — як оформити страховку та від чого залежить ціна

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це - 80x80

Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня, читайте це

14:59 ЄС дасть 1 млрд євро від заморожених активів РФ на зброю для ЗСУ

14:56 В магазинах зникають смартфони з підтримкою microSD — причини

14:56 Погода на вихідних засмутить — Діденко сказала, де буде найгірше

14:52 Під Запоріжжям дрон РФ атакував цивільну автівку — є поранені

14:44 Затори на трасі Одеса-Рені — виїжджати треба негайно

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:22 Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

19:05 Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

19:05 Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

10:47 Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

17:30 Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

3 травня 2025

15:15 За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

14:20 Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

05:32 Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати