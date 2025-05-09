Євробачення-2025 — Nemo підтримав Ziferblat

Переможці Євробачення-2024 назвали фаворитів — чи увійшла Україна
Переможці Євробачення-2024 в соцмережах поділилися своїми фаворитами цьогорічного конкурсу. Музикант підтримав український гурт Ziferblat.
Відповідне відео було опубліковане в Instagram.
Nemo про пісні учасників Євробачення-2025
Переможці поділилися відео, на якому станцювали під хіти своїх фаворитів Євробачення-2025. Серед композицій лунає "Bird of Pray" українського гурту Ziferblat.
Минулого року на конкурсі Nemo подружилися з українськими представницями Jerry Heil & Alyona Alyona і навіть записали кавер на їх трек Teresa & Maria.
Українським фанам також сподобався Nemo і вони щиро подякували артисту за підтримку.
Нагадаємо, нещодавно барабанщик Ziferblat розповів про конфлікти в гурті, який представляє Україну на Євробаченні. Також ми повідомляли, про що пісня представниці Іспанії на Євробаченні у фіналі.
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