Евровидение-2025 - Nemo поддержал Ziferblat

Победители Евровидения-2024 Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/

Победители Евровидения-2024 в соцсетях поделились своими фаворитами нынешнего конкурса. Музыкант поддержал украинскую группу Ziferblat.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

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Победители поделились видео, на котором станцевали под хиты своих фаворитов Евровидения-2025. Среди композиций звучит "Bird of Pray" украинской группы Ziferblat.

В прошлом году на конкурсе Nemo подружились с украинскими представительницами Jerry Heil & Alyona Alyona и даже записали кавер на их трек Teresa & Maria.

Украинским фанам также понравился Nemo и они искренне поблагодарили артиста за поддержку.

Напомним, недавно барабанщик Ziferblat рассказал о конфликтах в группе, которая представляет Украину на Евровидении. Также мы сообщали, о чем песня представительницы Испании на Евровидении в финале.