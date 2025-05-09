Евровидение-2025 - Nemo поддержал Ziferblat

Победители Евровидения-2024 назвали фаворитов — вошла ли Украина
Победители Евровидения-2024 в соцсетях поделились своими фаворитами нынешнего конкурса. Музыкант поддержал украинскую группу Ziferblat.
Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.
Nemo о песнях участников Евровидения-2025
Победители поделились видео, на котором станцевали под хиты своих фаворитов Евровидения-2025. Среди композиций звучит "Bird of Pray" украинской группы Ziferblat.
В прошлом году на конкурсе Nemo подружились с украинскими представительницами Jerry Heil & Alyona Alyona и даже записали кавер на их трек Teresa & Maria.
Украинским фанам также понравился Nemo и они искренне поблагодарили артиста за поддержку.
Напомним, недавно барабанщик Ziferblat рассказал о конфликтах в группе, которая представляет Украину на Евровидении. Также мы сообщали, о чем песня представительницы Испании на Евровидении в финале.
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