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Победители Евровидения-2024 назвали фаворитов — вошла ли Украина

9 мая 2025 14:37
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 - Nemo поддержал Ziferblat
Победители Евровидения-2024 Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Победители Евровидения-2024 в соцсетях поделились своими фаворитами нынешнего конкурса. Музыкант поддержал украинскую группу Ziferblat.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

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Победители поделились видео, на котором станцевали под хиты своих фаворитов Евровидения-2025. Среди композиций звучит "Bird of Pray" украинской группы Ziferblat.

В прошлом году на конкурсе Nemo подружились с украинскими представительницами Jerry Heil & Alyona Alyona и даже записали кавер на их трек Teresa & Maria.

Украинским фанам также понравился Nemo и они искренне поблагодарили артиста за поддержку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nemo (@nemothings)

Напомним, недавно барабанщик Ziferblat рассказал о конфликтах в группе, которая представляет Украину на Евровидении. Также мы сообщали, о чем песня представительницы Испании на Евровидении в финале.

конкурс Евровидение-2024 соцсети Евровидение 2025 Ziferblat
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