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Представители Литвы на Евровидении — о чем песня, ставшая хитом

10 мая 2025 14:09
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Литву на Евровидении-2025 будет представлять группа Katarsis — что известно
Представители Литвы на Евровидении-2025 группа Katarsis. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В этом году на песенном конкурсе Евровидение Литву будет представлять группа Katarsis. Артисты исполнят песню Tavo akys, которая уже стала хитом среди слушателей.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о группе Katarsis и их песне на Евровидении-2025.

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Что известно о Katarsis — представителях Литвы на Евровидении

Заметим, что после победы в финале национального отбора группа Katarsis стала одним из самых обсуждаемых участников сезона.

Итак, Katarsis — это рок-группа из Вильнюса, созданная в 2020 году. В ее состав входят вокалист Лукас Радзевичюс, гитарист Аланас Брасас, басистка Эмилия Кандратавичуте и ударник Йокубас Андриулис.

Что касается музыки Katarsis, то в основном — это микс постпанка, инди и эмоциональной глубины.

Katarsis Євробачення-2025
Представители Литвы на Евровидении-2025 группа Katarsis. Фото: katarsisgyvas/Instagram

Их популярность значительно возросла с песней Vasarą galvoj minoras, неожиданно ставшей слипер-хитом — более полугода в чартах, золотой сертификат AGATA и миллионы прослушиваний.

В 2024 году группа выпустила дебютный мини-альбом Dausos и собрала аншлаг на концерте в Вильнюсе.

Песня Tavo akys, с которой Katarsis попали на нацотбор, сразу стала популярной. Эта композиция дебютировала в первой десятке чарта Singlų Top 100, а после финала взлетела на первое место.

Katarsis Євробачення-2025
Представители Литвы на Евровидении-2025 группа Katarsis. Фото: eurovision.tv

О чем песня представителей Литвы на Евровидении-2025 — Tavo akys

Известно, что композицию Tavo akys для Katarsis написал фронтмен группы Лукас Радзевичюс. В ней затронуты темы эмоциональной боли, разрушения и приглушенных переживаний.

Кроме того, в тексте песни использовано много метафор. В то же время сама композиция построена на контрасте между восприятием и ощущением, видением и молчанием.

Katarsis Євробачення-2025
Представители Литвы на Евровидении-2025 группа Katarsis. Фото: eurovision/Instagram

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