Литву на Евровидении-2025 будет представлять группа Katarsis — что известно

Представители Литвы на Евровидении — о чем песня, ставшая хитом
В этом году на песенном конкурсе Евровидение Литву будет представлять группа Katarsis. Артисты исполнят песню Tavo akys, которая уже стала хитом среди слушателей.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о группе Katarsis и их песне на Евровидении-2025.
Что известно о Katarsis — представителях Литвы на Евровидении
Заметим, что после победы в финале национального отбора группа Katarsis стала одним из самых обсуждаемых участников сезона.
Итак, Katarsis — это рок-группа из Вильнюса, созданная в 2020 году. В ее состав входят вокалист Лукас Радзевичюс, гитарист Аланас Брасас, басистка Эмилия Кандратавичуте и ударник Йокубас Андриулис.
Что касается музыки Katarsis, то в основном — это микс постпанка, инди и эмоциональной глубины.
Их популярность значительно возросла с песней Vasarą galvoj minoras, неожиданно ставшей слипер-хитом — более полугода в чартах, золотой сертификат AGATA и миллионы прослушиваний.
В 2024 году группа выпустила дебютный мини-альбом Dausos и собрала аншлаг на концерте в Вильнюсе.
Песня Tavo akys, с которой Katarsis попали на нацотбор, сразу стала популярной. Эта композиция дебютировала в первой десятке чарта Singlų Top 100, а после финала взлетела на первое место.
О чем песня представителей Литвы на Евровидении-2025 — Tavo akys
Известно, что композицию Tavo akys для Katarsis написал фронтмен группы Лукас Радзевичюс. В ней затронуты темы эмоциональной боли, разрушения и приглушенных переживаний.
Кроме того, в тексте песни использовано много метафор. В то же время сама композиция построена на контрасте между восприятием и ощущением, видением и молчанием.
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