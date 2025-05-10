Букмекери впевнені, що гурт Ziferblat потрапить до фіналу, але щодо перемоги є великі сумніви

Гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025. Фото: гурт Ziferblat

Букмекерські контори вже оприлюднили свої котирування на можливий результат пісенного конкурсу Євробачення-2025. Визначились навіть з фаворитами та аутсайдерами.

Коефіцієнти букмекерів оприлюднені на офіційному сайті Євробачення.

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Коефіцієнти букмекерів на вихід країн до фіналу Євробачення-2025. Фото: скриншот

Якщо уважно придивитись до коефіцієнтів, то стає зрозумілим, що букмекери не сумніваються у проході українських хлопців з гурту Ziferblat до фіналу (упевненість понад 98%). Також це стосується учасників зі Швеції, Естонії, Нідерландів, Албанії, Фінляндії, Австрії та Ізраїлю.

Найімовірніше (упевненість понад 80-90%), до фіналу потрапить Кіпр, Польща, Норвегія, Мальта та Чехія.

Букмекери зовсім не впевнені в проході до фіналу Португалії та Хорватії. Є у них великі сумніви щодо Чорногорії та Грузії.

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Найкращі шанси на перемогу у цих учасників Євробачення-2025 на думку букмекерів. Фото: скриншот

А ось у самому фіналі букмекери не бачать українців з гурту Ziferblat як фаворитів. Якщо окреслити п'ятірку найперспективніших, на погляд букмекерів, то однозначним фаворитом вважається Швеція, а ось шанси Ізраїля та Нідерландів розцінюються практично як 50/50.

Раніше повідомлялось, що українська співачка Аlyona Аlyona коментуватиме шоу Євробачення-2025 разом із незмінним Тімуром Мірошниченком. Глядачів розважатимуть жартами, експертними розборами та музичними інсайтами.

Також ми інформували, що гурт Ziferblat поставив на місце данського журналіста Девіда Попеску. Музикантів обурило запитання репортера щодо війни в нашій країні.