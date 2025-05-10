Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Верят ли букмекеры в выход в финал Ziferblat — какие ставки arrow

Верят ли букмекеры в выход в финал Ziferblat — какие ставки

10 мая 2025 08:00
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Букмекеры уверены, что группа Ziferblat попадет в финал, но насчет победы есть большие сомнения
Группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025. Фото: группа Ziferblat
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Букмекерские конторы уже обнародовали свои котировки на возможный результат песенного конкурса Евровидение-2025. Определились даже с фаворитами и аутсайдерами.

Коэффициенты букмекеров обнародованы на официальном сайте Евровидения.

Реклама
Читайте также:

Верят ли в выход Украины в финал букмекеры

Чи вірять букмекери у вихід до фіналу Ziferblat — які ставки - фото 1
Коэффициенты букмекеров на выход стран в финал Евровидения-2025. Фото: скриншот

Если внимательно присмотреться к коэффициентам, то становится понятным, что букмекеры не сомневаются в проходе украинских ребят из группы Ziferblat в финал (уверенность более 98%). Также это касается участников из Швеции, Эстонии, Нидерландов, Албании, Финляндии, Австрии и Израиля.

Скорее всего (уверенность более 80-90%), в финал попадет Кипр, Польша, Норвегия, Мальта и Чехия.

Букмекеры совсем не уверены в проходе в финал Португалии и Хорватии. Есть у них большие сомнения относительно Черногории и Грузии.

Лучшие 5 исполнителей на Евровидении-2025

Чи вірять букмекери у вихід до фіналу Ziferblat — які ставки - фото 2
Лучшие шансы на победу у этих участников Евровидения-2025 по мнению букмекеров. Фото: скриншот

А вот в самом финале букмекеры не видят украинцев из группы Ziferblat в качестве фаворитов. Если очертить пятерку самых перспективных, на взгляд букмекеров, то однозначным фаворитом считается Швеция, а вот шансы Израиля и Нидерландов расцениваются практически как 50/50.

Ранее сообщалось, что украинская певица АІуоnа Alyona будет комментировать шоу Евровидение-2025 вместе с неизменным Тимуром Мирошниченко. Зрителей будут развлекать шутками, экспертными разборами и музыкальными инсайтами.

Также мы информировали, что группа Ziferblat поставила на место датского журналиста Дэвида Попеску. Музыкантов возмутил вопрос репортера о войне в нашей стране.

музыка букмекеры конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:34 Лидеры стран ЕС прибыли в Киев — что известно

08:29 Мужчины имеют право отказаться от повестки — какие есть основания

08:00 Верят ли букмекеры в выход в финал Ziferblat — какие ставки

Text

07:59 Родители встретили сына, которого РФ удерживала в плену

07:53 Трамп обратился к Зеленскому и Путину — что сказал

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

07:34 23 месяца в плену РФ, — история защитника Украины

07:32 Спецслужащий СБУ уволен с должности после расследования, — СМИ

07:17 Годовщина смерти Кравчука — каким был первый президент

07:15 Платный въезд в ЕС — что известно о новой системе контроля

07:09 Бронирование в "Дії" — что делать, если не отображаются данные

08:34 Лидеры стран ЕС прибыли в Киев — что известно

08:29 Мужчины имеют право отказаться от повестки — какие есть основания

08:00 Верят ли букмекеры в выход в финал Ziferblat — какие ставки

07:53 Трамп обратился к Зеленскому и Путину — что сказал

07:34 23 месяца в плену РФ, — история защитника Украины

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это - 80x80

Если вы до сих пор путаете, что празднуют 8 и 9 мая, читайте это

07:32 Спецслужащий СБУ уволен с должности после расследования, — СМИ

07:17 Годовщина смерти Кравчука — каким был первый президент

07:15 Платный въезд в ЕС — что известно о новой системе контроля

07:09 Бронирование в "Дії" — что делать, если не отображаются данные

07:01 Унаследованные средства — почему в ПриватБанке блокируют деньги

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:22 Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

19:05 Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

19:05 Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

10:47 Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

17:30 Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

3 мая 2025

15:15 За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

14:20 Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

05:32 Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать