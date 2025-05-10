Букмекеры уверены, что группа Ziferblat попадет в финал, но насчет победы есть большие сомнения

Группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидении-2025. Фото: группа Ziferblat

Букмекерские конторы уже обнародовали свои котировки на возможный результат песенного конкурса Евровидение-2025. Определились даже с фаворитами и аутсайдерами.

Коэффициенты букмекеров обнародованы на официальном сайте Евровидения.

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Если внимательно присмотреться к коэффициентам, то становится понятным, что букмекеры не сомневаются в проходе украинских ребят из группы Ziferblat в финал (уверенность более 98%). Также это касается участников из Швеции, Эстонии, Нидерландов, Албании, Финляндии, Австрии и Израиля.

Скорее всего (уверенность более 80-90%), в финал попадет Кипр, Польша, Норвегия, Мальта и Чехия.

Букмекеры совсем не уверены в проходе в финал Португалии и Хорватии. Есть у них большие сомнения относительно Черногории и Грузии.

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А вот в самом финале букмекеры не видят украинцев из группы Ziferblat в качестве фаворитов. Если очертить пятерку самых перспективных, на взгляд букмекеров, то однозначным фаворитом считается Швеция, а вот шансы Израиля и Нидерландов расцениваются практически как 50/50.

Ранее сообщалось, что украинская певица АІуоnа Alyona будет комментировать шоу Евровидение-2025 вместе с неизменным Тимуром Мирошниченко. Зрителей будут развлекать шутками, экспертными разборами и музыкальными инсайтами.

Также мы информировали, что группа Ziferblat поставила на место датского журналиста Дэвида Попеску. Музыкантов возмутил вопрос репортера о войне в нашей стране.