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Аlyona Аlyona візьме участь у Євробаченні 2025 без Jerry Hail

9 травня 2025 18:35
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2025 — Аlyona Аlyona візьме участь в трансляції
Українська співачка Аlyona Аlyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Відома українська співачка Аlyona Аlyona коментуватиме шоу Євробачення-2025 разом із незмінним Тімуром Мірошниченком. Глядачів розважатимуть жартами, експертними розборами та музичними інсайтами.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Аlyona Аlyona коментуватиме "Євробачення"

Повідомляється, що перший півфінал, який пройде 13 травня, шоумен Тімур Мірошниченко коментуватиме з телеведучим і ведучим Нацвідбору-2016 Олександром Педаном.

В другому півфіналі Мірошниченку складе компанію популярний комік та єврофан Влад Куран. Другий півфінал в Базелі пройде 15 травня.

У фіналі глядачів розважатиме українська реперка Аlyona Аlyona, яка минулого року здобула разом зі співачкою Jerry Heil бронзу на Євробаченні. Переможця конкурсу у Швейцарії оберуть 17 травня.

Раніше ми писали про те, що відомо про представника Вірменії на Євробаченні-2025, який жив у Росії. Також гурт Ziferblat поставив на місце данського журналіста Девіда Попеску.

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