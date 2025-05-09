Євробачення-2025 — Аlyona Аlyona візьме участь в трансляції

Українська співачка Аlyona Аlyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Відома українська співачка Аlyona Аlyona коментуватиме шоу Євробачення-2025 разом із незмінним Тімуром Мірошниченком. Глядачів розважатимуть жартами, експертними розборами та музичними інсайтами.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Аlyona Аlyona коментуватиме "Євробачення"

Повідомляється, що перший півфінал, який пройде 13 травня, шоумен Тімур Мірошниченко коментуватиме з телеведучим і ведучим Нацвідбору-2016 Олександром Педаном.

В другому півфіналі Мірошниченку складе компанію популярний комік та єврофан Влад Куран. Другий півфінал в Базелі пройде 15 травня.

У фіналі глядачів розважатиме українська реперка Аlyona Аlyona, яка минулого року здобула разом зі співачкою Jerry Heil бронзу на Євробаченні. Переможця конкурсу у Швейцарії оберуть 17 травня.

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