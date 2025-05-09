Євробачення-2025 — Аlyona Аlyona візьме участь в трансляції

Аlyona Аlyona візьме участь у Євробаченні 2025 без Jerry Hail
Відома українська співачка Аlyona Аlyona коментуватиме шоу Євробачення-2025 разом із незмінним Тімуром Мірошниченком. Глядачів розважатимуть жартами, експертними розборами та музичними інсайтами.
Про це повідомляє "Суспільне".
Аlyona Аlyona коментуватиме "Євробачення"
Повідомляється, що перший півфінал, який пройде 13 травня, шоумен Тімур Мірошниченко коментуватиме з телеведучим і ведучим Нацвідбору-2016 Олександром Педаном.
В другому півфіналі Мірошниченку складе компанію популярний комік та єврофан Влад Куран. Другий півфінал в Базелі пройде 15 травня.
У фіналі глядачів розважатиме українська реперка Аlyona Аlyona, яка минулого року здобула разом зі співачкою Jerry Heil бронзу на Євробаченні. Переможця конкурсу у Швейцарії оберуть 17 травня.
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