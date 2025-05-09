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АІуопа АІуопа примет участие в Евровидении 2025 без Jerry Hail

9 мая 2025 18:35
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 - АІуопа АІуопа примет участие в трансляции
Украинская певица АІуопа АІуопа. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Известная украинская певица АІуопа АІуопа будет комментировать шоу Евровидение-2025 вместе с неизменным Тимуром Мирошниченко. Зрителей будут развлекать шутками, экспертными разборами и музыкальными инсайтами.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Сообщается, что первый полуфинал, который пройдет 13 мая, шоумен Тимур Мирошниченко будет комментировать с телеведущим и ведущим Нацотбора-2016 Александром Педаном.

Во втором полуфинале Мирошниченко составит компанию популярный комик и еврофан Влад Куран. Второй полуфинал в Базеле пройдет 15 мая.

В финале зрителей будет развлекать украинская рэперша АІуопа АІуопа, которая в прошлом году получила вместе с певицей Jerry Heil бронзу на Евровидении. Победителя конкурса в Швейцарии выберут 17 мая.

Ранее мы писали о том, что известно о представителе Армении на Евровидении-2025, который жил в России. Также группа Ziferblat поставила на место датского журналиста Дэвида Попеску.

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