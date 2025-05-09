АІуопа АІуопа примет участие в Евровидении 2025 без Jerry Hail
Известная украинская певица АІуопа АІуопа будет комментировать шоу Евровидение-2025 вместе с неизменным Тимуром Мирошниченко. Зрителей будут развлекать шутками, экспертными разборами и музыкальными инсайтами.
Об этом сообщает "Суспільне".
АІуопа АІуопа будет комментировать "Евровидение"
Сообщается, что первый полуфинал, который пройдет 13 мая, шоумен Тимур Мирошниченко будет комментировать с телеведущим и ведущим Нацотбора-2016 Александром Педаном.
Во втором полуфинале Мирошниченко составит компанию популярный комик и еврофан Влад Куран. Второй полуфинал в Базеле пройдет 15 мая.
В финале зрителей будет развлекать украинская рэперша АІуопа АІуопа, которая в прошлом году получила вместе с певицей Jerry Heil бронзу на Евровидении. Победителя конкурса в Швейцарии выберут 17 мая.
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