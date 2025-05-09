Tautumeitas ыз піснею Bur man laimi представить Латвію на Євробаченні-2025

Дівчата з гурту Tautumeitas. Фото: eurovoix

На Євробаченні-2025 у швейцарському Базелі Латвію представить гурт Tautumeitas — етно-поп-ансамбль, що поєднує балтійський фольклор із сучасним звучанням. Дівчата здобули право представляти країну, перемігши на національному відборі Supernova 2025 з піснею "Bur man laimi".

Новини.LIVE розповідають, що відомо про гурт Tautumeitas та їхню пісню на Євробаченні-2025.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про Tautumeitas — представників Латвії на Євробаченні

Гурт заснувала у 2015 році в Ризі скрипалька та етномузиколог Аснате Ранцане. До теперішнього складу входять також Аурелія Ранцане, Аннемарія Мойсея, Лаура Марта Лічіте, Габріела Звайгзніте та Кате Слішане.

Tautumeitas має особливе звучання, яке базується на латвійських народних мелодіях, гіпнотичних вокальних гармоніях і сучасних ритмах. Візитівка гурту — вражаюча сценічна естетика: квіткові вінки, вишиванки й елементи традиційного одягу у поєднанні з авангардними деталями.

Tautumeitas відомі співпрацею з фолк-гуртом Auļi над альбомом Lai māsiņa rotājās! (2017), а також випустили власні платівки: Tautumeitas (2018), Dziesmas no Aulejas (2019) та Skrejceļš (2022). Їхній музичний стиль приніс їм престижну латвійську нагороду Zelta Mikrofons.

У 2021–2022 роках гурт здобув міжнародну популярність завдяки співпраці з легендарним гуртом Brainstorm, з яким записали хіт Tur, kur Dieva kamanas slīd — лауреата премії "Пісня року Латвії 2021".

У 2023 році Tautumeitas виступали на таких великих міжнародних сценах, як Eurosonic у Нідерландах, Гластонбері у Великій Британії та фестиваль Imaterial у Португалії. Їх також відзначила американська радіостанція KEXP як один із найперспективніших молодих гуртів Європи.

У конкурсній пісні Bur man laimi виконавиці закликають слухачів пробудити внутрішню силу та відчути власну гідність і значущість.

Раніше ми розповідали, що Іспанію на пісенному конкурсі Євробачення-2025 представлятиме співачка Melody.

Також ми повідомляли, що Польщу на пісенному конкурсі представить співачка Юстина Стечковська.