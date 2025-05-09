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Tautumeitas представит Латвию на Евровидении — чем известна

9 мая 2025 17:09
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Tautumeitas с песней Bur man laimi представит Латвию на Евровидении-2025
Девушки из группы Tautumeitas. Фото: eurovoix
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

На Евровидении-2025 в швейцарском Базеле Латвию представит группа Tautumeitas — этно-поп-ансамбль, сочетающий балтийский фольклор с современным звучанием. Девушки получили право представлять страну, победив на национальном отборе Supernova 2025 с песней "Bur man laimi".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о группе Tautumeitas и их песне на Евровидении-2025.

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Группу основала в 2015 году в Риге скрипачка и этномузыколог Аснате Ранцане. В нынешний состав входят также Аурелия Ранцане, Аннемария Мойсея, Лаура Марта Личите, Габриэла Звайгзните и Кате Слишане.

Tautumeitas имеет особое звучание, которое базируется на латвийских народных мелодиях, гипнотических вокальных гармониях и современных ритмах. Визитная карточка группы — впечатляющая сценическая эстетика: цветочные венки, вышиванки и элементы традиционной одежды в сочетании с авангардными деталями.

Tautumeitas известны сотрудничеством с фолк-группой Auļi над альбомом "Lai māsiņa rotājās!" (2017), а также выпустили собственные пластинки: Tautumeitas (2018), Dziesmas no Aulejas (2019) и Skrejceļš (2022). Их музыкальный стиль принес им престижную латвийскую награду Zelta Mikrofons.

В 2021-2022 годах группа получила международную известность благодаря сотрудничеству с легендарной группой Brainstorm, с которой записали хит "Tur, kur Dieva kamanas slīd" — лауреата премии "Песня года Латвии 2021".

В 2023 году Tautumeitas выступали на таких крупных международных сценах, как Eurosonic в Нидерландах, Гластонбери в Великобритании и фестиваль Imaterial в Португалии. Их также отметила американская радиостанция KEXP как одну из самых перспективных молодых групп Европы.

В конкурсной песне "Bur man laimi" исполнительницы призывают слушателей пробудить внутреннюю силу и почувствовать собственное достоинство и значимость.

Ранее мы рассказывали, что Испанию на песенном конкурсе Евровидение-2025 будет представлять певица Melody.

Также мы сообщали, что Польшу на песенном конкурсе представит певица Юстина Стечковская.

Евровидение Латвия песня конкурс Евровидение 2025
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