Представниця Люксембургу на Євробаченні Лаура Торн — що про неї відомо

Представниця Люксембургу на Євробаченні-2025 Лаура Торн. Фото: eurovision/Instagram

Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення-2025 Люксембург представлятиме співачка Лаура Торн. Вона виступить із піснею La poupée monte le son (Лялька вмикає звук), що стала своєрідною відповіддю на композицію Франс Галль Poupée de cire, poupée de son, яка принесла Люксембургу перемогу у 1965 році.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Лауру Торн та її пісню на Євробаченні-2025.

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Представниця Люксембургу на Євробаченні-2025 Лаура Торн. Фото: eurovision.tv

Що відомо про Лауру Торн — представницю Люксембургу на Євробаченні

Цьогоріч на пісенному конкурсі в Базелі Люксембург представить Лаура Торн. Вона виконає піснею La poupée monte le son (Лялька вмикає звук).

Відомо, що Лаура Торн має академічну музичну освіту. Вона викладачка та поліглотка. Артистка також має магістерські дипломи з сольфеджіо, педагогіки й поп вокалу, які здобула в Бельгії. Повідомляється, що Лаура викладає у Консерваторії міста Еш-сюр-Альзет.

Вже у п’ять років представниця Люксембургу на Євробаченні-2025 почала займатися танцями, у вісім — вивчати сольфеджіо, грати на піаніно та віолончелі. Згодом додались камерна музика, контрапункт, гармонія, диригування та сценічна практика.

Торік паризькі продюсери Жульєн Сальвія та Людовік-Александр Відаль шукали люксембурзьку виконавицю для свого нового треку. Через колишню викладачку вокалу вони знайшли Лауру та запропонували їй виконати пісню La poupée monte le son.

Саме з цією піснею Торн взяла участь у відборі Luxembourg Song Contest 2025, де здобула перемогу. З цією ж композицією артистка виступить тринадцятою у другому півфіналі Євробачення-2025.

Представниця Люксембургу на Євробаченні-2025 Лаура Торн. Фото: eurovision.tv

Про що пісня Лаури Торн — La poupée monte le son

Отже, пісня La poupée monte le son (Лялька вмикає звук) — це рішуча відповідь на пісню Франс Галль, яка 60 років тому принесла Люксембургу перемогу на Євробаченні.

У тексті пісні співачка відмовляється бути "милою прикрасою", яка мовчить, коли їй кажуть. Вона протистоїть маніпуляціям, ламає шаблони та заявляє: "Я сама визначаю, куди веде моє серце. І так – я вмикаю звук". Це пісня про нову жінку, нову епоху і нову силу.

Як зазначає сама Лаура, пісня La poupée monte le son — "це історія про те, як лялька більше не дозволяє собою керувати".

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