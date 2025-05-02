Представительница Люксембурга на Евровидении Лаура Торн - что о ней известно

Представительница Люксембурга на Евровидении-2025 Лаура Торн. Фото: eurovision/Instagram

В этом году на песенном конкурсе Евровидение-2025 Люксембург будет представлять певица Лаура Торн. Она выступит с песней La poupée monte le son (Кукла включает звук), которая стала своеобразным ответом на композицию Франс Галль Poupée de cire, poupée de son, которая принесла Люксембургу победу в 1965 году.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Лауре Торн и ее песне на Евровидении-2025.

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Представительница Люксембурга на Евровидении-2025 Лаура Торн. Фото: eurovision.tv

Что известно о Лауре Торн — представительнице Люксембурга на Евровидении

В этом году на песенном конкурсе в Базеле Люксембург представит Лаура Торн. Она исполнит песней La poupée monte le son (Кукла включает звук).

Известно, что Лаура Торн имеет академическое музыкальное образование. Она преподавательница и полиглотка. Артистка также имеет магистерские дипломы по сольфеджио, педагогике и поп вокалу, которые получила в Бельгии. Сообщается, что Лаура преподает в Консерватории города Эш-сюр-Альзет.

Уже в пять лет представительница Люксембурга на Евровидении-2025 начала заниматься танцами, в восемь - изучать сольфеджио, играть на пианино и виолончели. Впоследствии добавились камерная музыка, контрапункт, гармония, дирижирование и сценическая практика.

В прошлом году парижские продюсеры Жюльен Сальвия и Людовик-Александр Видаль искали люксембургскую исполнительницу для своего нового трека. Через бывшую преподавательницу вокала они нашли Лауру и предложили ей исполнить песню La poupée monte le son.

Именно с этой песней Торн приняла участие в отборе Luxembourg Song Contest 2025, где одержала победу. С этой же композицией артистка выступит тринадцатой во втором полуфинале Евровидения-2025.

Представительница Люксембурга на Евровидении-2025 Лаура Торн. Фото: eurovision.tv

О чем песня Лауры Торн — La poupée monte le son

Итак, песня La poupée monte le son (Кукла включает звук) - это решительный ответ на песню Франс Галль, которая 60 лет назад принесла Люксембургу победу на Евровидении.

В тексте песни певица отказывается быть "милым украшением", которое молчит, когда ей говорят. Она противостоит манипуляциям, ломает шаблоны и заявляет: "Я сама определяю, куда ведет мое сердце. И да — я включаю звук". Это песня о новой женщине, новой эпохе и новой силе.

Как отмечает сама Лаура, песня La poupée monte le son — "это история о том, как кукла больше не позволяет собой управлять".

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