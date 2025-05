Євробачення-2025 — коли дивитися, хто виступатиме та кому прогнозують перемогу

Ziferblat на репетиції. Фото: "Суспільне"

Вже зовсім скоро у швейцарському Базелі відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Цього року Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Євробачення-2025.

Коли дивитися конкурс

Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться 13 травня, і саме в ньому під п’ятим номером виступить український гурт Ziferblat.

Другий півфінал пройде 15 травня, а фінал конкурсу, під час якого визначать переможця — 17 травня.

Відомо, що Євробачення цього року буде проходити на арені Санкт-Якобсгалле в Базелі.

Скільки країн беруть участь

Цього року в Євробаченні змагатимуться представники з 37 країн. Крім того, повертається Чорногорія.

Натомість Молдова, попри спочатку підтверджену участь і проведення нацвідбору, вирішила не їхати до Базеля. У країні пояснили це наміром удосконалити процедуру обрання конкурсанта.

Зазначимо, що від участі відсторонено Росію та Білорусь.

Трійка ведучих

Конкурс будуть вести:

співачка Сандра Штудер;

телеведуча Мішель Гунцікер;

гумористка Гейзел Брюґґер.

Ведучі. Фото: instagram.com/eurovision

Перелік виступів

Перший півфінал:

1. Ісландія: Væb — RÓA

2. Польща: Юстина Стечковська — GAJA

3. Словенія: Клемен — How Much Time Do We Have Left

4. Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato

5. Україна: Ziferblat — Bird of Pray

6. Швеція: KAJ — Bara bada bastu

7. Португалія: Napa — Deslocado

8. Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter

9. Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama — Run With U

11. Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia

12. Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm

13. Нідерланди: Клод — C'est La Vie

14. Хорватія: Марко Бошняк — Poison Cake

15. Кіпр: Theo Evan — Shh

Другий півфінал:

1. Австралія: Go-Jo — Milkshake Man

2. Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli

3. Ірландія: Еммі — Laika Party

4. Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi

5. Вірменія: Parg — SURVIVOR

5. Австрія: JJ — Wasted Love

6. Греція: Клавдія — Asteromata

7. Литва: Katarsis — Tavo akys

8. Мальта: Міріана Конте — SERVING

9. Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom

10. Данія: Сіссал — Hallucination

11. Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye

12. Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son

13. Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise

14. Сербія: Принц — Mila

15. Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME

Прогнози букмекерів

Станом на сьогодні безумовним фаворитом Євробачення-2025 залишається Швеція. Цьогоріч країну представляє гурт KAJ із композицією Bara bada bastu. Букмекери дають йому 36% шансів на перемогу.

Україні прогнозують 13-те місце з піснею Bird of Pray у виконанні гурту Ziferblat.

Прогнози букмекерів. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 травня Ziferblat провів другу репетицію виступу на Євробаченні. На глядачів чекає яскраве шоу з ефектним світлом, піротехнікою та насиченою палітрою кольорів.

Раніше дизайнер Іван Фролов розповів про процес створення сценічних костюмів для гурту Ziferblat.