Євробачення-2025 — коли дивитися, хто виступатиме та кому прогнозують перемогу

Євробачення-2025 — коли дивитися та кому прогнозують перемогу
Вже зовсім скоро у швейцарському Базелі відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Цього року Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про Євробачення-2025.
Коли дивитися конкурс
Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться 13 травня, і саме в ньому під п’ятим номером виступить український гурт Ziferblat.
Другий півфінал пройде 15 травня, а фінал конкурсу, під час якого визначать переможця — 17 травня.
Відомо, що Євробачення цього року буде проходити на арені Санкт-Якобсгалле в Базелі.
Скільки країн беруть участь
Цього року в Євробаченні змагатимуться представники з 37 країн. Крім того, повертається Чорногорія.
Натомість Молдова, попри спочатку підтверджену участь і проведення нацвідбору, вирішила не їхати до Базеля. У країні пояснили це наміром удосконалити процедуру обрання конкурсанта.
Зазначимо, що від участі відсторонено Росію та Білорусь.
Трійка ведучих
Конкурс будуть вести:
- співачка Сандра Штудер;
- телеведуча Мішель Гунцікер;
- гумористка Гейзел Брюґґер.
Перелік виступів
Перший півфінал:
1. Ісландія: Væb — RÓA
2. Польща: Юстина Стечковська — GAJA
3. Словенія: Клемен — How Much Time Do We Have Left
4. Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato
5. Україна: Ziferblat — Bird of Pray
6. Швеція: KAJ — Bara bada bastu
7. Португалія: Napa — Deslocado
8. Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter
9. Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama — Run With U
11. Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia
12. Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm
13. Нідерланди: Клод — C'est La Vie
14. Хорватія: Марко Бошняк — Poison Cake
15. Кіпр: Theo Evan — Shh
Другий півфінал:
1. Австралія: Go-Jo — Milkshake Man
2. Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli
3. Ірландія: Еммі — Laika Party
4. Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi
5. Вірменія: Parg — SURVIVOR
5. Австрія: JJ — Wasted Love
6. Греція: Клавдія — Asteromata
7. Литва: Katarsis — Tavo akys
8. Мальта: Міріана Конте — SERVING
9. Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom
10. Данія: Сіссал — Hallucination
11. Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
12. Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son
13. Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
14. Сербія: Принц — Mila
15. Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME
Прогнози букмекерів
Станом на сьогодні безумовним фаворитом Євробачення-2025 залишається Швеція. Цьогоріч країну представляє гурт KAJ із композицією Bara bada bastu. Букмекери дають йому 36% шансів на перемогу.
Україні прогнозують 13-те місце з піснею Bird of Pray у виконанні гурту Ziferblat.
Нагадаємо, 7 травня Ziferblat провів другу репетицію виступу на Євробаченні. На глядачів чекає яскраве шоу з ефектним світлом, піротехнікою та насиченою палітрою кольорів.
Раніше дизайнер Іван Фролов розповів про процес створення сценічних костюмів для гурту Ziferblat.
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