Тео Еван представить Кіпр на Євробаченні — що відомо про нього

Тео Еван. Фото: Instagram Theo Evan

Кіпр на Євробаченні 2025 представить співак Тео Еван (Theo Evan) із піснею Shh. Він завершить виступи першого півфіналу, вийшовши на сцену останнім.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Тео Евана.

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Хто такий Тео Еван

Тео Еван, уродженець Нікосії, з дитинства захоплювався творчістю. Йому 27 років, а справжнє ім’я — Евангелос Теодору. Вокалом і танцями почав займатися ще у семирічному віці, а в підлітковому віці почав створювати власні музичні композиції. Під час навчання у школі співав у хорі, брав участь у театральних виставах і шоу талантів на Кіпрі, де неодноразово здобував нагороди та відзнаки.

Після завершення навчання в англійській школі Нікосії він вступив до музичного коледжу Берклі в Бостоні (США), який успішно закінчив із відзнакою. Його тричі запрошували як почесного гостя на церемонії вручення дипломів, де також були присутні такі зірки, як Міссі Елліот, Фаррелл Вільямс, Джон Ледженд і Джастін Тімберлейк. Після випуску певний час мешкав у Лос-Анджелесі, де розпочав свою музичну кар’єру, а згодом повернувся до рідної Нікосії.

У 2021 році Тео Еван презентував свій перший сингл The Wall, що поєднав елементи реггетону та електронної танцювальної музики. У тексті пісні він торкається теми сексуальних фантазій. Пізніше з'явилися композиції, що розкривають такі глибокі теми, як самоаналіз, самопрощення, саморуйнування та необхідність підтримки в складні життєві моменти.

Тео Еван встиг спробувати себе в ролі актора, з'явившись в епізодичній частині другого сезону серіалу HBO "Ейфорія". У його музиці можна відчути вплив таких зірок, як Stromae, Майкл Джексон та реггетон. Його стиль — це мікс середземноморської попмузики з темними, інтенсивними елементами та сучасними попф’южн-звуками.

Про що пісня Тео Евана

Композиція Shh, з якою Тео Еван представить Кіпр на Євробаченні 2025, є своєрідною внутрішньою сповіддю, в якій головний герой розмірковує над своєю ідентичністю, впливом пристрастей і наслідками своїх рішень. У пісні порушуються теми самооцінки, зради, провини, емоційної вразливості та потреби в тиші, що стає спробою зберегти себе й уникнути надмірного відкриття.

Пісня поєднує особисті образи з біблійними або міфологічними реферансами — між раєм і пеклом, смертю й воскресінням, світлом і темрявою.

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