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Тео Эван представит Кипр на Евровидении — что известно о нем

7 мая 2025 16:42
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Тео Эван представит Кипр на Евровидении — что известно о нем
Тео Эван. Фото: Instagram Тео Эван
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Кипр на Евровидении 2025 представит певец Тео Эван (Theo Evan) с песней Shh. Он завершит выступления первого полуфинала, выйдя на сцену последним.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Тео Эване.

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Кто такой Тео Эван

Тео Эван, уроженец Никосии, с детства увлекался творчеством. Ему 27 лет, а настоящее имя — Эвангелос Теодору. Вокалом и танцами начал заниматься еще в семилетнем возрасте, а в подростковом возрасте начал создавать собственные музыкальные композиции. Во время учебы в школе пел в хоре, участвовал в театральных представлениях и шоу талантов на Кипре, где неоднократно получал награды и отличия.

После завершения обучения в английской школе Никосии он поступил в музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США), который успешно закончил с отличием. Его трижды приглашали в качестве почетного гостя на церемонии вручения дипломов, где также присутствовали такие звезды, как Мисси Эллиот, Фаррелл Уильямс, Джон Ледженд и Джастин Тимберлейк. После выпуска некоторое время жил в Лос-Анджелесе, где начал свою музыкальную карьеру, а затем вернулся в родную Никосию.

В 2021 году Тео Эван презентовал свой первый сингл The Wall, соединивший элементы реггетона и электронной танцевальной музыки. В тексте песни он затрагивает тему сексуальных фантазий. Позже появились композиции, раскрывающие такие глубокие темы, как самоанализ, самопрощение, саморазрушение и необходимость поддержки в сложные жизненные моменты.

Тео Эван успел попробовать себя в роли актера, появившись в эпизодической части второго сезона сериала HBO "Эйфория". В его музыке можно почувствовать влияние таких звезд, как Stromae, Майкл Джексон и реггетон. Его стиль — это микс средиземноморской поп-музыки с темными, интенсивными элементами и современными поп-фьюжн-звуками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О чем песня Тео Эвана

Композиция Shh, с которой Тео Эван представит Кипр на Евровидении 2025, является своеобразной внутренней исповедью, в которой главный герой размышляет над своей идентичностью, влиянием страстей и последствиями своих решений. В песне поднимаются темы самооценки, предательства, вины, эмоциональной уязвимости и потребности в тишине, что становится попыткой сохранить себя и избежать чрезмерного открытия.

Песня сочетает личные образы с библейскими или мифологическими реферансами — между раем и адом, смертью и воскресением, светом и тьмой.

Напомним, Новини.LIVE писали также о том, кто будет представлять на Евровидении Австралию, Черногорию и Италию.

Тем временем букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.

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