Princ представить Сербію на Євробаченні-2025 — що відомо про нього

Співак Princ. Фото: Instagram princ_od_vranje

Сербію на Євробаченні 2025 представлятиме співак Princ із піснею Mila. Його виступ відбудеться у другому півфіналі, де він вийде на сцену під 15-м номером.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Princ.

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Хто такой Princ

Справжнє ім’я виконавця – Стефан Здравкович. Він народився 29 вересня 1993 року в місті Вранє, а з 2002 року мешкає в Белграді. У дитинстві активно займався спортом і навіть здобув титул чемпіона Сербії з карате.

У 15-річному віці Стефан заснував свій перший гурт Sesta Zica, а згодом став фронтменом рок-гурту Sisyphus. Він грає на гітарі та ударних інструментах, а також має акторський досвід — виконував головну роль у сербській версії мюзиклу Ісус Христос — суперзірка.

Princ здобув популярність завдяки участі у шоу The Voice of Bulgaria, де потрапив до 12 найкращих серед 4 тисяч учасників. Співак виступав на міжнародних фестивалях у Білорусі, Мальті, Казахстані, Литві, Італії та Іспанії, а також здобував перемоги на конкурсах у Болгарії та Мальті.

На національному відборі Pesma za Evroviziju 2023 року Princ зайняв друге місце з композицією Cvet Sa Istoka, перемігши в телеголосуванні. У 2025 році він знову взяв участь у відборі з піснею Mila, здобув перше місце і отримав право представляти Сербію на Євробаченні, яке проходитиме в Базелі.

Про що пісня Princ – Mila

Пісня Mila – це романтична балада, яка розповідає історію кохання, розлуки та сили почуттів. Princ підкреслює, що ця композиція є найскладнішою у його кар'єрі через свою динаміку та вокальні переходи.

Основний сенс пісні полягає в тому, що любов іноді вимагає відпустити того, кого любиш, навіть якщо серце прагне тримати цю людину поруч.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали також про те, хто представлятиме на Євробаченні Австралію, Чорногорію та Італію.

Тим часом букмекери вже зробили перші прогнози щодо того, хто може перемогти на Євробаченні 2025.