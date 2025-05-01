Princ представит Сербию на Евровидении-2025 — что известно о нем

Певец Princ. Фото: Instagram princ_od_vranje

Сербию на Евровидении 2025 будет представлять певец Princ с песней Mila. Его выступление состоится во втором полуфинале, где он выйдет на сцену под 15-м номером.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Princ.

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Кто такой Princ

Настоящее имя исполнителя — Стефан Здравкович. Он родился 29 сентября 1993 года в городе Вране, а с 2002 года проживает в Белграде. В детстве активно занимался спортом и даже получил титул чемпиона Сербии по каратэ.

В 15-летнем возрасте Стефан основал свою первую группу Sesta Zica, а впоследствии стал фронтменом рок-группы Sisyphus. Он играет на гитаре и ударных инструментах, а также имеет актерский опыт — исполнял главную роль в сербской версии мюзикла Иисус Христос — суперзвезда.

Princ получил известность благодаря участию в шоу The Voice of Bulgaria, где попал в 12 лучших среди 4 тысяч участников. Певец выступал на международных фестивалях в Беларуси, Мальте, Казахстане, Литве, Италии и Испании, а также одерживал победы на конкурсах в Болгарии и Мальте.

На национальном отборе Pesma za Evroviziju 2023 года Princ занял второе место с композицией Cvet Sa Istoka, победив в телеголосовании. В 2025 году он снова принял участие в отборе с песней Mila, получил первое место и получил право представлять Сербию на Евровидении, которое будет проходить в Базеле.

О чем песня Princ — Mila

Песня Mila — это романтическая баллада, которая рассказывает историю любви, разлуки и силы чувств. Princ подчеркивает, что эта композиция является самой сложной в его карьере из-за своей динамики и вокальных переходов.

Основной смысл песни заключается в том, что любовь иногда требует отпустить того, кого любишь, даже если сердце стремится держать этого человека рядом.

Напомним, Новини.LIVE писали также о том, кто будет представлять на Евровидении Австралию, Черногорию и Италию.

Тем временем букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.