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Кайл Алессандро представить Норвегію на Євробаченні — хто він

6 травня 2025 10:55
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Кайл Алессандро представить Норвегію на Євробаченні 2025 з піснею Lighter
Співак Кайл Алессандро. Фото: kyle.alessandro
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

На Євробаченні 2025, яке цього року пройде у швейцарському Базелі, Норвегію представить 19-річний співак, продюсер і автор пісень Кайл Алессандро. Він виступить у першому півфіналі під восьмим номером з композицією Lighter, яка вже встигла привернути увагу глядачів глибоким змістом і проникливою історією створення.

Новини.LIVE детально розповість про учасника Євробачення-2025, який представить Норвегію.

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Хто такий Кайл Алессандро і що про нього відомо

Кайл народився 10 березня 2006 року в норвезькому містечку Стейнх’єр, регіон Тренделаг. Музикою захопився ще в дитинстві, а у 10-річному віці прославився завдяки участі в шоу "Норвегія має талант", де вразив глядачів і журі.

У 2023 році Алессандро вже намагався потрапити на Євробачення у складі гурту Umami Tsunami з піснею Geronimo — тоді колектив дійшов до фіналу нацвідбору, однак посів останнє місце.

У 2025-му Кайл повернувся вже як сольний артист і здобув перемогу у національному відборі, що дало йому можливість представити країну на міжнародній сцені.

Пісня Lighter від Норвегії на Євробаченні-2025

Його пісня Lighter — особиста й емоційна історія, яку він написав разом із композитором та продюсером Адамом Вудсом. Натхненням для створення композиції стала мама Кайла, яка пережила онкологічне захворювання. Саме її сила, боротьба й відвага стали головними мотивами треку.

Головне послання пісні — пошук внутрішнього світла та віри навіть у найтемніші періоди життя. У рядку I’ll be my own lighter ("Я сам собі буду запальничкою") закладена ідея самопідтримки, емоційної витривалості й натхнення, яке кожен може знайти в собі.

Артист зазначає, що його творчість поєднує впливи різних музичних культур: від Південної Америки та Японії — до традиційної норвезької музики.

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE писала про те, скільки доведеться викласти коштів за проживання та на подорож до Базеля, де пройде Євробачення-2025.

Також читайте про Міріану Конте, яка представить Мальту на цьогорічному пісенному конкурсі. 

Євробачення Норвегія Євробачення 2025
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