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Кайл Алессандро представит Норвегию на Евровидении — кто он

6 мая 2025 10:55
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Кайл Алессандро представит Норвегию на Евровидении 2025 с песней Lighter
Певец Кайл Алессандро. Фото: kyle.alessandro
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

На Евровидении 2025, которое в этом году пройдет в швейцарском Базеле, Норвегию представит 19-летний певец, продюсер и автор песен Кайл Алессандро. Он выступит в первом полуфинале под восьмым номером с композицией Lighter, которая уже успела привлечь внимание зрителей глубоким смыслом и проникновенной историей создания.

Новини.LIVE подробно расскажет об участнике Евровидения-2025, который представит Норвегию.

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Кто такой Кайл Алессандро и что о нем известно

Кайл родился 10 марта 2006 года в норвежском городке Стейнхьер, регион Тренделаг. Музыкой увлекся еще в детстве, а в 10-летнем возрасте прославился благодаря участию в шоу "Норвегия имеет талант", где поразил зрителей и жюри.

В 2023 году Алессандро уже пытался попасть на Евровидение в составе группы Umami Tsunami с песней Geronimo — тогда коллектив дошел до финала нацотбора, однако занял последнее место.

В 2025-м Кайл вернулся уже как сольный артист и одержал победу в национальном отборе, что дало ему возможность представить страну на международной сцене.

Песня Lighter от Норвегии на Евровидении-2025

Его песня Lighter — личная и эмоциональная история, которую он написал вместе с композитором и продюсером Адамом Вудсом. Вдохновением для создания композиции стала мама Кайла, которая пережила онкологическое заболевание. Именно ее сила, борьба и отвага стали главными мотивами трека.

Главное послание песни — поиск внутреннего света и веры даже в самые темные периоды жизни. В строке I'll be my own lighter ("Я сам себе буду зажигалкой") заложена идея самоподдержки, эмоциональной выносливости и вдохновения, которое каждый может найти в себе.

Артист отмечает, что его творчество сочетает влияния различных музыкальных культур: от Южной Америки и Японии — до традиционной норвежской музыки.

Напомним, редакция Новини.LIVE писала о том, сколько придется выложить средств за проживание и на путешествие в Базель, где пройдет Евровидение-2025.

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Евровидение Норвегия Евровидение 2025
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