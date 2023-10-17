Сколько стоят продукты на пиццу в октябре 2023 года

Домашняя пицца. Фото: souspark

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине фактически завершился сезон свежих овощей и фруктов. А вместе с ним, к сожалению, подходит к концу и период, когда можно было приобрести продукты питания по относительно низким ценам. Некоторые товары в Украине уже начали дорожать, хотя это связано не только с завершением сезона свежих продуктов.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления пиццы в домашних условиях и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

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Уже в сентябре сезонное удешевление продуктов питания замедлилось. Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

В целом, на рынке потребительских товаров цены на продукты и безалкогольные напитки в сентябре уменьшились на 0,5%. В то же время, цены на яйца выросли на 12%, а также заметно выросли цены на масло, молоко, сахар, мясо и мясопродукты, сало и хлеб. Наиболее заметное снижение цен, около 10%, произошло у овощей.

Так, морковь упала в цене на 37,3%, свекла стала дешевле на 30%, цена на лук снизилась на 28,7%, а белокочанная капуста подешевела на 17,8%.

Цены на лук и морковь и вовсе снизились более чем вдвое по сравнению с декабрем прошлого года, а именно на 58% и 50,7% согласно данным Государственной службы статистики.

По мнению директора института академика НААН, Юрия Лупенко, цены на упавшие продукты будут продолжать снижаться в октябре, особенно на овощи и фрукты. Возможно также снижение цен на подсолнечное масло, сахар и некоторые виды круп.

Впрочем, эксперты предупреждают, что с наступлением холодов ожидается удорожание продуктов питания. Уже сейчас известно, на какие товары цены будут расти.

Эти прогнозы были представлены главой Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Александром Гайдом. По словам нардепа, традиционно осенью большинство овощей и фруктов начнут дорожать. Ожидается, что цены будут постепенно увеличиваться на 5-10% ежемесячно.

Причиной этого удорожания является необходимость особых условий хранения овощей в специализированных хранилищах во время холодов. Это повысит себестоимость производства и снизит предложение, поскольку хозяйства без хранилищ будут стремиться продать продукцию до холодов. Другие хозяйства, имеющие склады, постараются реализовать продукцию в начале лета, когда цены вырастут. Также ожидается рост цен на молочную продукцию, но в незначительных пределах преимущественно на 3-5%.

Кроме того, зимой некоторые продукты могут и вовсе шокировать покупателей своей ценой. Например, по прогнозам, сильнее всего подорожают зимой куриные яйца. Эксперты считают, что есть значительная вероятность того, что к Новому году стоимость яиц превысит прошлогодние показатели, когда цена на яйца достигла 75 гривен за десяток.

Сколько вы потратите на пиццу

Для сборки стоимости пиццы мы использовали данные о ценах на продукты с портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюда, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены на те же продукты в начале 2023 года.

Согласно рецепту, для приготовления пяти порций пиццы нужно использовать следующие продукты:

Мука — 250 г;

Вареная колбаса — 250 г;

Сыр — 250 г;

Лук — 200 г;

Помидоры — 200 г;

Оливки — 40 г;

Сколько стоила пицца в начале 2023 года:

Мука — 21,45 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 250 г муки — 5,36 грн.

Вареная колбаса — 290,77 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 250 г вареной колбасы — 72,69 грн.

Сыр — 392,52 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 250 г сыра — 98,13 грн.

Лук — 34,89 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 200 г лука — 6,97 грн.

Помидоры — 83,93 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 200 г помидоров — 16,78 грн.

Оливки — 63,54 грн за 300 г. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 40 г оливок — 8,45 грн.

Чтобы приготовить пиццу в начале 2023 года, вы бы потратили 208,38 грн.

Сколько стоит пицца в октябре 2023 года:

Мука — 22,65 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 250 г муки — 5,66 грн.

Вареная колбаса — 349,88 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 250 г вареной колбасы — 87,47 грн.

Сыр — 445,49 грн/кг. По рецепту на приготовление пиццы нужно 250 г сыра — 111,37 грн.

Лук — 12,21 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 200 г лука — 2,44 грн.

Помидоры — 66,94 грн/кг. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 200 г помидоров — 13,38 грн.

Оливки — 90,61 грн за 300 г. По рецепту, на приготовление пиццы нужно 40 г оливок — 12,05 грн.

Чтобы приготовить пиццу в октябре 2023 года, вы потратите 232,37 грн.

Как видим, практически все ингредиенты пиццы в октябре стоят дороже, чем в начале 2023 года. Уменьшилась только цена на лук и помидоры, но это удешевление не в состоянии перекрыть существенный рост цен на колбасу, сыр и оливки. Так, вареная колбаса подорожала на 20%, сыр – на 13%, а оливки вообще подорожали на 42%. В целом, приготовить пиццу дома сейчас получится на 11,5% дороже, чем в начале 2023 года.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .

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