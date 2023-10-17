Скільки коштують продукти на піцу у жовтні 2023 року

Домашня піца. Фото: souspark

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні фактично завершився сезон свіжих овочів та фруктів. А разом з ним, на жаль, добігає кінця та період, коли можна було придбати продукти харчування за відносно низькими цінами. Деякі товари в Україні вже почали дорожчати, хоча це пов'язано далеко не тільки з завершенням сезону свіжих продуктів.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування піци в домашніх умовах та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Уже у вересні сезонне здешевлення продуктів харчування суттєво сповільнилося. Про це повідомили в "Інституті аграрної економіки".

Загалом на ринку споживчих товарів ціни на продукти та безалкогольні напої у вересні зменшилися на 0,5%. Водночас ціни на яйця зросли на 12%, а також помітно зросли ціни на олію, молоко, цукор, м'ясо та м'ясопродукти, сало та хліб. Найбільш помітне зниження цін, близько 10%, відбулося в овочів.

Так, морква впала у ціні на 37,3%, буряк став дешевшим на 30%, ціна на цибулю знизилася на 28,7%, а білокачанна капуста подешевшала на 17,8%.

Ціни на цибулю та моркву і зовсім знизилися більш ніж удвічі порівняно з груднем минулого року, а саме на 58% та 50,7%, згідно з даними Державної служби статистики.

На думку директора інституту академіка НААН, Юрія Лупенка, ціни на деякі продукти продовжуватимуть знижуватися у жовтні, насамперед на овочі та фрукти. Можливе також зниження цін на соняшникову олію, цукор та деякі види круп.

Втім, експерти попереджають, що з настанням холодів очікується подорожчання продуктів харчування. Вже зараз відомо, на які конкретні товари ціни зростатимуть.

Ці прогнози були представлені головою Комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Олександром Гайдом. За словами нардепа, традиційно восени більшість овочів та фруктів почнуть дорожчати. Очікується, що ціни поступово збільшуватимуться на 5-10% щомісяця.

Причиною цього подорожчання є необхідність особливих умов зберігання овочів у спеціалізованих сховищах під час холодів. Це підвищить собівартість виробництва та знизить пропозицію, оскільки господарства без сховищ прагнутимуть продати продукцію до приходу холодів. Інші господарства, що мають склади, намагатимуться реалізувати продукцію на початку літа, коли ціни зростуть. Також очікується збільшення цін на молочну продукцію, але у незначних межах переважно на 3-5%.

Крім того, взимку деякі продукти можуть і зовсім шокувати покупців своєю вартістю. Наприклад, за прогнозами, найсильніше подорожчають узимку курячі яйця. Експерти вважають, що є значна ймовірність того, що до Нового року вартість яєць перевищать торішні показники, коли ціна на яйця сягнула 75 гривень за десяток.

Скільки ви витратите на піцу

Для складання вартості піци ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування стравы, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом, на приготування п'яти порцій піци потрібно використати такі продукти:

Мука — 250 г;

Варена ковбаса — 250 г;

Сир — 250 г;

Цибуля — 200 г;

Помідори — 200 г;

Оливки — 40 г;

Скільки коштувала піца на початку 2023 року:

Мука — 21,45 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 250 г муки — 5,36 грн.

Варена ковбаса — 290,77 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 250 г вареної ковбаси — 72,69 грн.

Сир — 392,52 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 250 г сиру — 98,13 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 200 г цибулі — 6,97 грн.

Помідори — 83,93 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 200 г помідорів — 16,78 грн.

Оливки — 63,54 грн за 300 г. За рецептом, на приготування піци потрібно 40 г оливок — 8,45 грн.

Щоб приготувати піцу на початку 2023 року, ви витратили б 208,38 грн.

Скільки коштує піца у жовтні 2023 року:

Мука — 22,65 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 250 г муки — 5,66 грн.

Варена ковбаса — 349,88 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 250 г вареної ковбаси — 87,47 грн.

Сир — 445,49 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 250 г сиру — 111,37 грн.

Цибуля — 12,21 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 200 г цибулі — 2,44 грн.

Помідори — 66,94 грн/кг. За рецептом, на приготування піци потрібно 200 г помідорів — 13,38 грн.

Оливки — 90,61 грн за 300 г. За рецептом, на приготування піци потрібно 40 г оливок — 12,05 грн.

Щоб приготувати піцу у жовтні 2023 року, ви витратите 232,37 грн.

Як бачимо практично всі інгредієнти піци у жовтні коштують дорожче ніж на початку 2023 року. Зменшилась тільки ціна на цибулю та помідори, але це здешевшання не в змозі перекрити суттєве зростання цін на ковбасу, сир, та оливки. Так, варена ковбаса здорожчала на 20%, сир — на 13%, а оливки взагалі подорожчали на 42%. В цілому, приготувати піцу вдома зараз вийде на 11,5% дорожче ніж на початку 2023 року.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче.