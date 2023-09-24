Скільки коштують продукти на картопляні деруни з грибами у вересні 2023 року

Деруни з грибами. Фото: meta.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російська інтервенція значно погіршила фінансове становище українських громадян. З самого початку війни ціни на продукти в магазинах та на ринках неухильно зростали. Щоправда, саме зараз цінники в магазинах дещо уповільнили своє зростання і навіть трохи впали через сезонний фактор. Проте чим ближче до зими, тим дорожчими будуть продукти харчування в Україні.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Наразі в Україні все ще діють літні ціни на переважну більшість продуктів. Проте осіннє збільшення вартості продуктів харчування вже не за горами. Експерти сходяться на думці, що в першу чергу в Україні почнуть дорожчати м'ясо, молочні продукти та яйця.

Крім того, через 3-4 тижні очікується подорожчання томатів, солодкого перцю та інших овочів, що значно подешевшали під час літнього сезону. А от на борошно та на олію, навпаки, в найближчий час ціни зростати не будуть.

Втім, цього сезону в Україні не прогнозується такого різкого збільшення вартості основних овочів, як це сталося минулого року. Крім того, ціни на картоплю можуть навіть додатково знизитися протягом найближчих місяців, а підвищення вартості очікується лише на початку 2024 року.

"Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути", — відзначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Згоден з заступником міністра аграрної політики і віце-президент Асоціації виробників картоплі України, Нік Гордейчук. Він зауважив, що наприкінці вересня — початку жовтня ціни на картоплю можуть знизитися ще більше. Подорожчання цього ключового овоча не очікується до середини або навіть кінця зими.

"Ми бачимо тенденцію цін на картоплю. Ціна на ранню картоплю у червні стартувала з 1,20 євро за кг, а за межами ферм впала до 0,16 євро/кг. Водночас ми бачимо дефіцит якісної картоплі. Тому супермаркети пропонують вигіднішу ціну на картоплю гарної якості на рівні 0,18-0,20 євро за кг. Ми бачимо, що у вересні-жовтні на ринку буде надлишок картоплі без можливості експорту. Це може означати, що ціни можуть навіть знизитись. Ціни можуть зрости в січні чи лютому 2024 року, але це неясно", — наголосив він.

Скільки ви витратите на картопляні деруни з грибами

Для складання вартості картопляні дерунів з грибами ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування стравы, виносячи за дужки вартість води, та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих же самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом на приготування шости порцій картопляних дерунів з грибами потрібно використати такі продукти:

Картопля – 1,2 кг.

Яйця — 1 шт.

Цибуля — 300 г.

Рослинна олія — 100 мл.

Печериці — 500 г.

Сметана — 200 г.

Скільки коштували деруни з грибами на початку 2023 року:

Картопля — 9,76 грн/кг. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 500 г картоплі — 11,71 грн.

Яйця — 73,47 грн за 10 шт.. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 1 яйце— 7,34 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 300 грамів цибулі — 10,46 грн.

Рослинна олія — 83,93 грн за 850 г. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 100 мл рослинної олії — 8,39 грн.

Печериці — 117,31 грн/кг. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 200 г печериць — 58,65 грн.

Сметана — 40,02 грн за 350 г. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 200 г сметани — 22,81 грн.

Щоб приготувати деруни з грибами на початку 2023 року ви би витратили 119,36 грн.

Скільки коштують деруни з грибами у вересні:

Картопля — 10,76 грн/кг. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 500 г картоплі — 12,91 грн.

Яйця — 48,50 грн за 10 шт. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 1 яйце— 4,85 грн.

Цибуля — 12,25 грн/кг. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 300 грамів цибулі — 3,67 грн.

Рослинна олія — 56,92 грн за 850 г. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 100 мл рослинної олії — 5,69 грн.

Печериці — 120,72 грн/кг. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 200 г печериць — 60,36 грн.

Сметана — 39,35 грн за 350 г. За рецептом на приготування дерунів з грибами потрібно 200 г сметани — 22,42 грн.

Щоб приготувати деруни з грибами у вересні 2023 року ви витратите 109,90 грн.

Незважаючи на зростання цін на картоплю і печериці в Україні в порівнянні з початком року, істотне подешевшання таких продуктів, як цибуля та яйця змогло його нівелювати. Наразі приготувати деруни з грибами вийде майже 8% дешевше, ніж у січні 2023 року.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.