Як змінились ціни на рибу та морепродукти в Україні у серпні 2023. Аналіз цін на коропа, оселедець та скумбрію

Рибний відділ у супермаркеті. Фото: hespruceeats.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні суттєво вдарила по всім галузям економіки країни. Не стало виключенням і виробництво продовольчих товарів та фермерство. Насамперед, у результаті військових дій безліч аграрних підприємств і складів були частково або повністю знищені. Це спричинило зменшення обсягів виробництва продуктів в Україні. Крім того, російське вторгнення значно ускладнює логістику перевезення продовольства країною. Ці фактори у поєднанні зі збільшенням вартості долара та нафтопродуктів впливають на зростання цін на товари в Україні.

Новини.LIVE розповідають, як змінилися ціни на рибу та морепродукти в Україні у серпні.

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Статистика і прогнози на ціни на продукти в Україні

Не дивлячись на загальне зростання цін на продукти харчування, на даний момент в Україні спостерігається зниження вартості популярних овочів. Таке явище зумовлене сезонними чинниками. У той же час, аналітики роблять прогноз, згідно з яким у вересні-жовтні вартість продуктів може знову почати збільшуватися. Традиційно сезонний фактор закінчується до вересня.

Аналітики прогнозують що до кінця вересня - початку жовтня, в Україні почнеться підвищення цін на продукти харчування. З цим пов'язані повернення бізнесу в більш активний режим та прихід холодів, що фактично ставить хрест не дешевих продуктах.. Економісти підкреслюють, що тренд зростання цін аж до нового року. Очікується, що інфляція становитиме приблизно 12-13%, хоча національний банк обіцяє нижчий показник – близько 10%.

Втім навіть сезонний фактор іноді не допомагає українським фермерам. Так, за даними експертів з EastFruit, на українському ринку малини для заморожування продовжуються погані тенденції. Наприклад, минулого тижня кілька середніх за розміром ферм припинили збирати ягоду.

Ці ферми вважають, що ціни, які їм пропонують українські компанії, що займаються заморожуванням малини, не дозволяють їм покрити витрати на збирання ягоди. Тому для них вигідніше просто не збирати ягоду.

Поки що ця ситуація не вплинула на ціни на малину для заморозки, оскільки багато невеликих фермерів продовжують збирати ягоду і продавати її для переробки. До того ж більшість великих і середніх ферм продовжують збирання врожаю, тому пропозиція ягоди залишається досить високою.

Як змінилися ціни на м'ясні продукти в Україні у серпні

Для аналізу зміни цін ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Ціни на коропа

Середня ціна за 1 кг живого коропа у серпні становить 139,00 грн.

Середня ціна за 1 кг живого коропа у липні становила 159,00 грн.

Ціни на живого коропа у серпні впали в середньому майже на 14 відсотків.

Середня ціна за 1 кг патраного коропа у серпні становить 155,00 грн.

Середня ціна за 1 кг патраного коропа у липні становила 199,00 грн.

Ціни на патраного коропа у серпні впали в середньому майже на 28 відсотків.

Ціни на коропа. Фото: Мінфін

Ціни на оселедець

Середня ціна за 1 кг слабосолоного оселедця у серпні становить 140,70 грн.

Середня ціна за 1 кг слабосолоного оселедця у липні становила 144,30 грн.

Ціни на слабосолений оселедець у серпні впали в середньому майже на 2,5 відсотка.

Ціни на оселедець. Фото: Мінфін

Ціни на скумбрію

Середня ціна за 1 кг свіжомороженої скумбрії у серпні становить 137,30 грн.

Середня ціна за 1 кг свіжомороженої скумбрії у липні становила 141,04 грн.

Ціни на свіжоморожену скумбрію у серпні впали в середньому майже на 3 відсотка.

Ціни на скумбрію. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на бакалію і на м'ясні продукти в Україні у серпні.