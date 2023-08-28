Як змінились ціни на м'ясо в Україні у серпні 2023. Аналіз цін на м'ясо, сало та ковбасу

Як змінилися ціни на продукти в Україні: скільки у серпні коштують м'ясо, сало та ковбаса
Військова інтервенція РФ до України болюче вдарила по всіх секторах економіки. Не стала виключенням і сфера виробництва продовольчих товарів. Насамперед через військові дії безліч сільськогосподарських підприємств і складів зазнали збитків або були повністю зруйновані, що призвело до зменшення обсягів виробництва продуктів харчування. Крім того, вторгнення значно ускладнило логістику транспортування продовольства країною. Ці фактори в купі з подорожчанням доллару та бензину впливають на зростання цін на товари в Україні.
Новини.LIVE розповідають, як змінилися ціни на м'ясні продукти в Україні у серпні.
Статистика і прогнози на ціни на продукти в Україні
Попри загальне зростання цін на продукти харчування, саме зараз в Україні дешевшають популярні овочі. За останні сім днів оптова вартість тепличних огірків упала вдвічі, а моркви — на чверть.
Згідно з даними, наданими експертами з проекту EastFruit, ціни продовжують знижуватися, попри те, що більшість тепличних господарств зупинили продаж огірків до початку осені. Проте основною причиною зниження цін на овочі є надлишок пропозиції на ринку. На сьогодні на ринку переважають огірки, вирощені на відкритому ґрунті, які зазвичай мають нижчі ціни, порівняно з тепличними огірками.
Згідно з аналізом, ціни на тепличні огірки варіюються від 8 до 21 гривні за кілограм, тоді як на кінець попереднього тижня вони починалися від 20 гривень за кілограм. Ціни на огірки, вирощені на відкритому ґрунті, починаються з 7 гривень за кілограм.
Через приплив недорогої продукції на ринок і повільних темпів її збуту, що тривають, спостерігається значний тиск на ринок, що призвело до зниження цін на огірки в країні в середньому на 31% порівняно з попереднім роком.
Ціна закупівлі моркви також знизилася на чверть за останній тиждень. На думку аналітиків, це пов'язано з недостатнім попитом, що змушує переглядати оптові ціни. Наразі ціни на моркву варіюються від 6 до 14 гривень за кілограм. Минулого тижня вона становила 8-16 гривень за кілограм. Крім того, згідно з інформацією з Інституту аграрної економіки, ціни на овочі, що входять до складу борщового набору, також можуть продовжити зниження.
Як змінилися ціни на м'ясні продукти в Україні у серпні
Для аналізу зміни цін ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".
Ціни на копчену ковбасу
Середня ціна за 1 кг сирокопченої ковбаси "Алан" у серпні становить 706,53 грн.
Середня ціна за 1 кг сирокопченої ковбаси "Алан" у липні становила 663,26 грн.
Ціни на сирокопчену ковбасу у серпні зросли в середньому майже на 6,5 відсотка.
Середня ціна за 1 кг варено-копченої ковбаси "Глобино" у серпні становить 212,80 грн.
Середня ціна за 1 кг варено-копченої ковбаси "Глобино" у липні становила 210,76 грн.
Ціни на варено-копчену ковбасу у серпні зросли в середньому майже на 1 відсоток.
Ціни на варену ковбасу
Середня ціна за 1 кг лікарської ковбаси у серпні становить 322,90 грн.
Середня ціна за 1 кг лікарської ковбаси у липні становила 291,11 грн.
Ціни на лікарську ковбасу у серпні зросли в середньому майже на 11 відсотків.
Середня ціна за 400 г молочної ковбаси у серпні становить107,97 грн.
Середня ціна за 400 г молочної ковбаси у липні становила 113,99 грн.
Ціни на молочну ковбасу у серпні впали в середньому майже на 5,5 відсотка.
Ціни на мисливські ковбаски
Середня ціна за 1 кг мисливських ковбасок у серпні становить 527,16 грн.
Середня ціна за 1 кг мисливських ковбасок у липні становила 530,65 грн.
Ціни на мисливські ковбаски у серпні майже не змінились.
Ціни на бекон
Середня ціна за 1 кг бекону у серпні становить 383,23 грн.
Середня ціна за 1 кг бекону у липні становила 358,39 грн.
Ціни на бекон у серпні зросли в середньому майже на 7 відсотків.
Ціни на буженину
Середня ціна за 1 кг буженини у серпні становить 474,20 грн.
Середня ціна за 1 кг буженини у липні становила 470,68 грн.
Ціни на буженину у серпні зросли в середньому майже на 1 відсоток.
Ціни на яловичину
Середня ціна за 1 кг яловичини у серпні становить 245,16 грн.
Середня ціна за 1 кг яловичини у липні становила 243,96 грн.
Ціни на яловичину серпні майже не змінились.
Ціни на курятину
Середня ціна за 1 кг курячого філе у серпні становить 149,93 грн.
Середня ціна за 1 кг курячого філе у липні становила 145,78 грн.
Ціни на курятину у серпні зросли в середньому майже на 3 відсотки.
Ціни на свинину
Середня ціна за 1 кг свиного ошийка у серпні становить 262,53 грн.
Середня ціна за 1 кг свиного ошийка у липні становила 252,90 грн.
Ціни на свинину у серпні зросли в середньому майже на 4 відсотки.
Ціни на сало
Середня ціна за 1 кг сала у серпні становить 262,53 грн.
Середня ціна за 1 кг сала у липні становила 252,90 грн.
Ціни на сало серпні не змінились.
Ціни на сардельки
Середня ціна за 1 кг сардельок із сиром у серпні становить 308,05 грн.
Середня ціна за 1 кг сардельок із сиром у серпні становить 266,09 грн.
Ціни на сардельки із сиром у серпні зросли в середньому майже на 16 відсотків.
Ціни на сосиски
Середня ціна за 1 кг сосисок у серпні становить 198,90 грн.
Середня ціна за 1 кг сосисок у серпні становить 220,09 грн.
Ціни на сосиски у серпні впали в середньому майже на 11 відсотків.
Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на бакалію в Україні у серпні.