Как изменились цены на мясо в Украине в августе 2023 года. Анализ цен на мясо, сало и колбасу

Мясной отдел в супермаркете. Фото: mashed.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Военная интервенция РФ в Украину болезненно ударила по всем секторам экономики. Не стала исключением и сфера производства продовольственных товаров. Прежде всего, в результате военных действий множество сельскохозяйственных предприятий и складов понесли убытки или были полностью разрушены, что привело к уменьшению объемов производства продуктов питания. Кроме того, вторжение значительно усложнило логистику транспортировки продовольствия по стране. Эти факторы в сочетании с подорожанием доллара и бензина влияют на рост цен на товары в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на мясные продукты в Украине в августе.

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Не смотря на общий рост цен на продукты питания, именно сейчас в Украине дешевеют популярные овощи. За последние семь дней оптовая стоимость тепличных огурцов упала вдвое, а моркови — на четверть.

Согласно данным, предоставленным экспертами проекта EastFruit, цены продолжают снижаться, несмотря на то, что большинство тепличных хозяйств остановили продажу огурцов к началу осени. Однако основной причиной снижения цен на овощи является избыток предложения на рынке. В настоящее время на рынке преобладают огурцы, выращенные на открытом грунте, обычно имеющие более низкие цены по сравнению с тепличными огурцами.

Согласно анализу, цены на тепличные огурцы варьируются от 8 до 21 гривны за килограмм, тогда как к концу предыдущей недели они начинались от 20 гривен за килограмм. Цены на огурцы, выращенные на открытом грунте, начинаются с 7 гривен за килограмм.

Из-за продолжающегося притока недорогой продукции на рынок и медленных темпов ее сбыта наблюдается значительное давление на рынок, что привело к снижению цен на огурцы в стране в среднем на 31% по сравнению с предыдущим годом.

Цена закупки моркови также снизилась на четверть за последнюю неделю. По мнению аналитиков, это связано с недостаточным спросом, заставляющим пересматривать оптовые цены. Теперь цены на морковь варьируются от 6 до 14 гривен за килограмм. На прошлой неделе она составила 8-16 гривен за килограмм. Кроме того, согласно информации Института аграрной экономики, цены на овощи, входящие в состав борщового набора, также могут продолжить снижение.

Как изменились цены на мясные продукты в Украине в августе

Для анализа изменения цен мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях Минфин.

Цены на копченую колбасу

Средняя цена за 1 кг сырокопченой колбасы "Алан" в августе составляет 706,53 грн.

Средняя цена за 1 кг сырокопченой колбасы "Алан" в июле составила 663,26 грн.

Цены на сырокопченую колбасу в августе выросли в среднем почти на 6,5 процента.

Средняя цена за 1 кг варено-копченой колбасы Глобино в августе составляет 212,80 грн.

Средняя цена за 1 кг варено-копченой колбасы "Глобино" в июле составила 210,76 грн.

Цены на варено-копченую колбасу в августе выросли в среднем почти на 1%.

Цены на копченую колбасу, Фото: Минфин.

Цены на вареную колбасу

Средняя цена за 1 кг лекарственной колбасы в августе составляет 322,90 грн.

Средняя цена за 1 кг лекарственной колбасы в июле составила 291,11 грн.

Цены на лекарственную колбасу в августе выросли в среднем почти на 11 процентов.

Средняя цена за 400 гр молочной колбасы в августе составляет 107,97 грн.

Средняя цена за 400 гр молочной колбасы в июле составила 113,99 грн.

Цены на молочную колбасу в августе упали в среднем почти на 5,5 процента.

Цены на вареную колбасу. Фото: Минфин

Цены на охотничьи колбаски

Средняя цена за 1 кг охотничьих колбасок в августе составляет 527,16 грн.

Средняя цена за 1 кг охотничьих колбасок в июле составила 530,65 грн.

Цены на охотничьи колбаски в августе почти не изменились.

Цены на охотничьи колбаски. Фото: Минфин

Цены на бекон

Средняя цена за 1 кг бекона составляет 383,23 грн.

Средняя цена за 1 кг бекона в июле составила 358,39 грн.

Цены на бекон в августе выросли в среднем почти на 7 процентов.

Цены на бекон. Фото: Минфин

Цены на буженину

Средняя цена за 1 кг буженины в августе составляет 474,20 грн.

Средняя цена за 1 кг буженины в июле составила 470,68 грн.

Цены на буженину в августе выросли в среднем почти на 1%.

Цены на буженину. Фото: Минфин

Цены на говядину

Средняя цена за 1 кг говядины составляет 245,16 грн.

Средняя цена за 1 кг говядины в июле составила 243,96 грн.

Цены на говядину августа почти не изменились.

Цены на говядину. Фото: Минфин

Цены на курятину

Средняя цена за 1 кг куриного филе составляет 149,93 грн.

Средняя цена за 1 кг куриного филе в июле составила 145,78 грн.

Цены на курятину в августе выросли в среднем почти на 3%.

Цены на курятину. Фото: Минфин

Цены на свинину

Средняя цена за 1 кг свиной ошейки в августе составляет 262,53 грн.

Средняя цена за 1 кг свиной ошейки в июле составляла 252,90 грн.

Цены на свинину в августе выросли в среднем почти на 4%.

Цены на свинину. Фото: Минфин

Цены на сало

Средняя цена за 1 кг сала в августе составляет 262,53 грн.

Средняя цена за 1 кг сала в июле составила 252,90 грн.

Цены на сало августа не изменились.

Цены на сало. Фото: Минфин

Цены на сардельки

Средняя цена за 1 кг сарделек с творогом в августе составляет 308,05 грн.

Средняя цена за 1 кг сарделек с творогом в августе составляет 266,09 грн.

Цены на сардельки с творогом в августе выросли в среднем почти на 16 процентов.

Цены на сардельки. Фото: Минфин

Цены на сосиски

Средняя цена за 1 кг сосисок составляет 198,90 грн.

Средняя цена за 1 кг сосисок в августе составляет 220,09 грн.

Цены на сосиски в августе упали в среднем почти на 11 процентов.

Цены на сосиски. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на бакалею в Украине в августе.