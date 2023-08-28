Як змінились ціни на бакалію в Україні у серпні. Аналіз цін на крупи, макарони борошно та олію

Чек на продукти харчування в супермаркетах. Фото: usatoday.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через воєнне вторгнення РФ в Україні неухильно зростають ціни на продукти харчування всередині країни. Це відбувається з кількох причин. По-перше, через війну багато ферм та продовольчих складів було пошкоджено або знищено, що призвело до зниження виробництва продуктів харчування. По-друге, війна значно ускладнила транспортування продуктів харчування, що також призвело до зростання цін.

Новини.LIVE розповідають як змінились ціни на бакалію в Україні у серпні.

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Статистика і прогнози на ціни на продукти в Україні

Нещодавно з’ясувалося, що українці витрачають майже половину своєї зарплати на продукти харчування. Про це говорить дослідження, яке опублікувала аналітична компанія Picodi, порівнявши дані про те, скільки грошей витрачають на продукти харчування в 105 країнах світу.

Так, в даному рейтингу Україна посіла 93 місце. Згідно з аналітикою, в середньому громадяни країни витрачають 41,6% своїх доходів на продукти харчування та безалкогольні напої. Сусідами України стали в цьому рейтингу стали:

Ефіопія – 41,3%;

Камбоджа – 42,7%;

Нігерія – 59%;

М'янма – 56,6%;

Кенія – 56,1%;

Бангладеш – 52,7%;

Лаос – 50,6%.

Експерти пояснюють цю значну різницю різним рівнем доходів між українцями та мешканцями країн Європи. Так, у Чехії середній розмір пенсії становить близько 600 євро, у Польщі – 635 євро, а в Естонії – 700 євро. Середні заробітні плати у цих країнах також вищі і становлять відповідно 1,5 тис. євро, 1,4 тис. євро та 1,7 тис. євро.

На той час в Україні середній розмір пенсії становить лише 114 євро, а середня заробітна плата обмежується 330 євро. При цьому вартість основних продуктів у європейських магазинах вже практично не відрізняється від українських цін.

До п'ятірки країн, де жителі витрачають на продукти менше 10%, увійшли:

США - 6,7%;

Сінгапур - 8,4%;

Великобританія - 8,7%;

Ірландія - 9,2%;

Швейцарія - 9,9%.

Втім, за прогнозом Міністерства економіки, інфляція (подорожчання товарів) поступово знижуватиметься протягом 2023 року. Це означає, що продукти будуть трохи дешевшими. Згідно з доповіддю Міністерства економіки, за перші шість місяців 2023 року ціни зросли на 4,6%. Іншими словами, навіть за тимчасової окупації частини території України, великих руйнувань та постійних ракетних загроз, економіка країни функціонує нормально.

Як змінились ціни на бакалію в Україні у серпні

Для аналізу зміни цін ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Ціни на гречку

Середня ціна за 1 кг гречки у серпні складає: 43,87 грн.

Середня ціна за 1 кг гречки у липні складала: 49,08 грн.

Ціни на гречку в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на гречку у серпні впали в середньому майже на 12 відсотків.

Ціни на манку

Середня ціна за 800 г манки у серпні складає: 26,20 грн.

Середня ціна за 800 г манки у липні складала: 26,22 грн.

Ціни на манку в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на манку у серпні майже не змінились.

Ціни на пшоно

Середня ціна за 1 кг пшона у серпні складає: 33,90 грн.

Середня ціна за 1 кг пшона у липні складала: 33,90 грн.

Ціни на пшоно в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на пшоно у серпні не змінились.

Ціни на рис

Середня ціна за 1 кг довгого рису у серпні складає: 72,96 грн.

Середня ціна за 1 кг довгого рису у липні складала: 84,80 грн.

Ціни на довгий рис у серпні впали в середньому майже на 16 відсотків.

Середня ціна за 1 кг довгого пропареного рису у серпні складає: 58,23 грн.

Середня ціна за 1 кг довгого пропареного рису у липні складала: 67,07 грн.

Ціни на довгий пропарений рис у серпні впали в середньому майже на 15 відсотків.

Середня ціна за 1 кг круглого рису у серпні складає: 81,27 грн.

Середня ціна за 1 кг круглого рису у липні складала: 85,27 грн.

Ціни на круглий рис у серпні впали в середньому майже на 5 відсотків.

Ціни на рис в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на вермішель

Середня ціна за 1 кг довгої вермішелі у серпні складає: 25,90 грн.

Середня ціна за 1 кг довгої вермішелі у липні складала: 25,90 грн.

Ціни на довгу вермішель у серпні впали в середньому майже на 16 відсотків.

Середня ціна за 1 кг короткої вермішелі серпні складає: 29,60 грн.

Середня ціна за 1 кг короткої вермішелі у липні складала: 28,76 грн.

Ціни на коротку вермішель у серпні зросли в середньому майже на 3 відсотка.

Ціни на вермішель в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на макарони

Середня ціна за 1 кг макарон у серпні складає: 29,26 грн.

Середня ціна за 1 кг макарон у липні складала: 27,94 грн.

Ціни на макарони у серпні зросли в середньому майже на 5 відсотків.

Ціни на макарони в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на олію

Середня ціна за 850 мл олії марки "Олейна" у серпні складає: 60,27 грн.

Середня ціна за 850 мл олії марки "Олейна" у липні складала: 57,75 грн.

Ціни на олію марки "Олейна" у серпні зросли в середньому на 4 відсотка.

Середня ціна за 850 мл олії марки "Щедрий дар" у серпні складає: 62,00 грн.

Середня ціна за 850 мл олії марки "Щедрий дар" у липні складала: 60,62 грн.

Ціни на олію марки "Щедрий дар" у серпні зросли в середньому на 2 відсотка.

Ціни на олію в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на борошно

Середня ціна за 1 кг борошна у серпні складає: 22,32 грн.

Середня ціна за 1 кг борошна у липні складала: 21,73 грн.

Ціни на борошно у серпні зросли в середньому майже на 3 відсотка.

Ціни на борошно в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на цукор

Середня ціна за 1 кг цукру у серпні складає: 34,52 грн.

Середня ціна за 1 кг цукру у липні складала: 33,93 грн.

Ціни на цукор в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на цукор у серпні зросли в середньому майже на 2 відсотка.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів.

Також ми писали, що в українських супермаркетах у серпні поточного року почали зростати ціни на хліб та хлібопродукти. Вартість за місяць змінилась на деяку продукцію на понад 4 гривні.