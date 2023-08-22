Расходы на продукты – известно, сколько денег тратят на украинцы и европейцы на еду

Ползарплаты на продукты: сколько денег тратят украинцы и европейцы на еду
Аналитики исследовали, сколько денег тратится на продукты питания в разных странах мира. Выяснилось, что в одних странах граждане ежемесячно отдают yf пищу только несколько процентов общей суммы всех потребительских расходов, в других — более половины.
Исследование опубликовала аналитическая компания Picodi, сравнив данные 105 стран.
Расходы на продукты в разных странах мира
Согласно результату мониторинга, в пятерку стран, где жители тратят на продукты менее 10%, вошли:
- США — 6,7%;
- Сингапур — 8,4%;
- Великобритания — 8,7%;
- Ирландия — 9,2%;
- Швейцария — 9,9%.
В исследовании говорится о покупке продуктов для приготовления дома, следовательно, в тех государствах, которые на первых местах, граждане предпочитают, очевидно, общепит.
Примечательно, что Украину в этом рейтинге поставили на 93 место. По данным аналитиков, на продукты и безалкогольные напитки в нашей стране граждане тратят 41,6% всех необходимых потребительских расходов. Согласно инфографике, соседями Украины стали:
- Эфиопия — 41,3%;
- Камбоджа — 42,7%;
- Нигерия — 59%;
- Мьянма — 56,6%;
- Кения — 56,1%;
- Бангладэш — 52,7%;
- Лаос — 50,6%.
Эксперты объясняют столь серьезную разницу тем, что уровень доходов украинцев и европейцев серьезно отличается. Так, средняя пенсия в Чехии в эквиваленте составляет примерно 600 евро, а в Польше — 635 евро, в Эстонии — 700 евро.
Средние заработные платы соответственно — 1,5 тыс. евро, 1,4 тыс. евро и 1,7 тыс. евро. В то время как Украине средняя пенсия составляет 114 евро, а средняя зарплата — всего 330 евро. При этом стоимость ключевых продуктов в европейских магазинах существенно не отличается от украинских.
Что еще стоит знать
Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.
Также мы писали, что в Национальном банке предупредили, что в стране сохраняется возможность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.