Расходы на продукты – известно, сколько денег тратят на украинцы и европейцы на еду

Деньги в кошельке. Фото: Новини. LIVE

Аналитики исследовали, сколько денег тратится на продукты питания в разных странах мира. Выяснилось, что в одних странах граждане ежемесячно отдают yf пищу только несколько процентов общей суммы всех потребительских расходов, в других — более половины.

Исследование опубликовала аналитическая компания Picodi, сравнив данные 105 стран.

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Расходы на продукты в разных странах мира

Согласно результату мониторинга, в пятерку стран, где жители тратят на продукты менее 10%, вошли:

США — 6,7%;

Сингапур — 8,4%;

Великобритания — 8,7%;

Ирландия — 9,2%;

Швейцария — 9,9%.

В исследовании говорится о покупке продуктов для приготовления дома, следовательно, в тех государствах, которые на первых местах, граждане предпочитают, очевидно, общепит.

Примечательно, что Украину в этом рейтинге поставили на 93 место. По данным аналитиков, на продукты и безалкогольные напитки в нашей стране граждане тратят 41,6% всех необходимых потребительских расходов. Согласно инфографике, соседями Украины стали:

Эфиопия — 41,3%;

Камбоджа — 42,7%;

Нигерия — 59%;

Мьянма — 56,6%;

Кения — 56,1%;

Бангладэш — 52,7%;

Лаос — 50,6%.

Эксперты объясняют столь серьезную разницу тем, что уровень доходов украинцев и европейцев серьезно отличается. Так, средняя пенсия в Чехии в эквиваленте составляет примерно 600 евро, а в Польше — 635 евро, в Эстонии — 700 евро.

Средние заработные платы соответственно — 1,5 тыс. евро, 1,4 тыс. евро и 1,7 тыс. евро. В то время как Украине средняя пенсия составляет 114 евро, а средняя зарплата — всего 330 евро. При этом стоимость ключевых продуктов в европейских магазинах существенно не отличается от украинских.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.

Также мы писали, что в Национальном банке предупредили, что в стране сохраняется возможность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.