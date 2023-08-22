Витрати на продукти — відомо, скільки грошей витрачають на українці та європейці на їжу

Пів зарплати на продукти: скільки грошей витрачають українці та європейці на їжу
Аналітики дослідили, скільки грошей витрачається на продукти харчування у різних країнах світу. З'ясувалося, що в одних країнах громадяни щомісяця віддають на їжу тільки кілька відсотків загальної суми усіх споживчих витрат, в інших — понад половину.
Дослідження опублікувала аналітична компанія Picodi, порівнявши дані 105 країн.
Витрати на продукти у різних країнах світу
Згідно з результатом моніторингу, до п'ятірки країн, де жителі витрачають на продукти менше 10%, увійшли:
- США — 6,7%;
- Сінгапур — 8,4%;
- Велика Британія — 8,7%;
- Ірландія — 9,2%;
- Швейцарія — 9,9%.
У дослідженні йдеться про покупку продуктів для приготування вдома, отже, у тих державах, які на перших місцях, громадяни віддають перевагу, очевидно, закладам громадського харчування.
Примітно те, що Україну у цьому рейтингу поставили на 93 місце. За даними аналітиків, на продукти та безалкогольні напої в нашій країні громадяни витрачають 41,6% від усіх необхідних споживчих витрат. Згідно з інфографікою, сусідами України стали:
- Ефіопія — 41,3%;
- Камбоджа — 42,7%;
- Нігерія — 59%;
- М'янма — 56,6%;
- Кенія — 56,1%;
- Бангладеш — 52,7%;
- Лаос — 50,6%.
Експерти пояснюють таку серйозну різницю тим, що рівень доходів українців та європейців серйозно відрізняється. Так, зокрема, середня пенсія у Чехії в еквіваленті становить приблизно 600 євро, а в Польщі — 635 євро, в Естонії — 700 євро.
Середні заробітні плати відповідно — 1,5 тис. євро, 1,4 тис. євро, і 1,7 тис. євро. Тоді як Україні середня пенсія становить 114 євро, а середня зарплата — лише 330 євро. При цьому вартість ключових продуктів у європейських магазинах не суттєво відрізняється від українських.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні більшість громадян були змушені заощаджувати. Йдеться про частку у 54%.
Також ми писали, що у Національному банку попередили, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.