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Пів зарплати на продукти: скільки грошей витрачають українці та європейці на їжу

22 серпня 2023 07:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Витрати на продукти — відомо, скільки грошей витрачають на українці та європейці на їжу
Гроші у гаманці. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Аналітики дослідили, скільки грошей витрачається на продукти харчування у різних країнах світу. З'ясувалося, що в одних країнах громадяни щомісяця віддають на їжу тільки кілька відсотків загальної суми усіх споживчих витрат, в інших — понад половину.

Дослідження опублікувала аналітична компанія Picodi, порівнявши дані 105 країн.

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Витрати на продукти у різних країнах світу

Згідно з результатом моніторингу, до п'ятірки країн, де жителі витрачають на продукти менше 10%, увійшли:

  • США — 6,7%;
  • Сінгапур — 8,4%;
  • Велика Британія — 8,7%;
  • Ірландія — 9,2%;
  • Швейцарія — 9,9%.

У дослідженні йдеться про покупку продуктів для приготування вдома, отже, у тих державах, які на перших місцях, громадяни віддають перевагу, очевидно, закладам громадського харчування.

Примітно те, що Україну у цьому рейтингу поставили на 93 місце. За даними аналітиків, на продукти та безалкогольні напої в нашій країні громадяни витрачають 41,6% від усіх необхідних споживчих витрат. Згідно з інфографікою, сусідами України стали:

  • Ефіопія — 41,3%;
  • Камбоджа — 42,7%;
  • Нігерія — 59%;
  • М'янма — 56,6%;
  • Кенія — 56,1%;
  • Бангладеш — 52,7%;
  • Лаос — 50,6%.

Експерти пояснюють таку серйозну різницю тим, що рівень доходів українців та європейців серйозно відрізняється. Так, зокрема, середня пенсія у Чехії в еквіваленті становить приблизно 600 євро, а в Польщі — 635 євро, в Естонії — 700 євро.

Середні заробітні плати відповідно — 1,5 тис. євро, 1,4 тис. євро, і 1,7 тис. євро. Тоді як Україні середня пенсія становить 114 євро, а середня зарплата — лише 330 євро. При цьому вартість ключових продуктів у європейських магазинах не суттєво відрізняється від українських.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні більшість громадян були змушені заощаджувати. Йдеться про частку у 54%.

Також ми писали, що у Національному банку попередили, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.

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