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НБУ попередив про можливі загрози для динаміки цін

11 серпня 2023 12:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — НБУ попередив про можливі загрози
Покупець у магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) повідомляють, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.

Про це йдеться на сайті регулятора.

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Водночас, як зазначають у Нацбанку, на цінову динаміку може позитивно вплинути відновлення економічної активності.

За даними НБУ, у липні поточного року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася — до 11,3% з 12,8% попереднього місяця. У місячному вимірі зафіксували дефляцію — ціни впали на 0,6%.

У Нацбанку пояснюють, що це зумовлено значною пропозицією сирих продуктів харчування та подальшим відображенням сприятливої ​​ситуації на вітчизняному валютному ринку.

Загалом фактичні темпи зростання цін були нижчі за прогноз, який опублікували у звіті за липень.

Зокрема, уповільнилося до 10% зростання цін на непродовольчі товари. З меншими темпами дорожчали також товари особистого догляду, одяг та взуття, дитячі іграшки, меблі, товари для дому, побутова техніка, транспорт та ціни на електроніку у річному обчисленні.

Сповільнювалося подорожчання оброблених продовольчих товарів — до 13,9% р/р, що зумовлено ​​подальшим зменшенням тиску з боку витрат бізнесу.

Пригальмувалося зростання вартості послуг — до 12,4% р/р. Йдеться про послуги кафе та ресторанів, а також медичні, ветеринарні та туристичні.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні на полицях магазинів подорожчає низка продуктів до кінця серпня 2023 року. Йдеться про продукцію молочної галузі.

Також ми писали, на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

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