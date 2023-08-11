Цены в Украине — НБУ предупредил о возможных угрозах

Покупатель в магазине. Фото: Unplush

В Национальном банке Украины сообщают, что в стране сохраняется вероятность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.

Об этом говорится на сайте регулятора.

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Ситуация с инфляцией в стране

В то же время, как отмечают в Нацбанке, на ценовой динамике может положительно сказаться возобновление экономической активности.

По данным НБУ, в июле текущего года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась — до 11,3% с 12,8% в предыдущем месяце. В месячном измерении зафиксировали дефляцию — цены упали на 0,6%.

В Нацбанке объясняют, что это обусловлено значительным предложением сырых продуктов питания и последующим отражением благоприятной ситуации на отечественном валютном рынке.

В целом фактические темпы роста цен были ниже прогноза, опубликованного в отчете за июль.

В частности, замедлился до 10% рост цен на непродовольственные товары. С меньшими темпами дорожали товары личного ухода, одежда и обувь, детские игрушки, мебель, товары для дома, бытовая техника, транспорт и цены на электронику в годовом исчислении.

Замедлялось удорожание обработанных продовольственных товаров — до 13,9% г/г, что обусловлено дальнейшим уменьшением давления со стороны издержек бизнеса.

Притормозился рост стоимости услуг — до 12,4% г/г. Речь идет об услугах кафе и ресторанов, а также медицинских, ветеринарных и туристических.

Больше о ценах

Напомним, в Украине на полках магазинов подорожает ряд продуктов до конца августа 2023 года. Речь идет о продукции молочной отрасли.

Также мы писали, что на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.