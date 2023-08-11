Ціни в Україні — на чому економлять громадяни під час війни

Українці на вулицях Києва. Фото: Новини. LIVE

З початку повномасштабної війни в Україні більшість громадян були змушені заощаджувати. Йдеться про частку у 54%.

Такі дані навели у консалтинговій компанії "Кантар Україна", інформує thepage.ua.

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Як зазначається, громадяни вдаються до споживчих обмежень під час воєнного стану на тлі зростання цін.

Тільки третина дозволяє собі купити новий одяг, і лише кожен сьомий може придбати новий телефон.

Що не по кишені українцям

За інформацією дослідження, більше половини громадян скоротили витрати на розваги та відпочинок, а також спорт та бьюті-процедури. Майже половина не займаються улюбленим хобі та не оновлюють гардероб.

Лише не заощаджують на продуктах, комунальних послугах та освіті. Зменшили витрати на:

розваги та відпочинок — 64%;

спорт — 54%;

краса — 52%;

хобі — 48%;

одяг і взуття — 42%;

освіта та навчання — 28%;

комунальні послуги — 16%;

харчові продукти — 15%.

Найбільші фінансові страхи українців:

зростання вартості харчових продуктів — 63%;

подорожчання комунальних послуг — 55%;

зростання інфляції — 26%.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) повідомляють, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.

Також ми писали, на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.