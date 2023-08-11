Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Українці змушені заощаджувати: які витрати скоротили під час війни arrow

Українці змушені заощаджувати: які витрати скоротили під час війни

11 серпня 2023 15:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — на чому економлять громадяни під час війни
Українці на вулицях Києва. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З початку повномасштабної війни в Україні більшість громадян були змушені заощаджувати. Йдеться про частку у 54%.

Такі дані навели у консалтинговій компанії "Кантар Україна", інформує thepage.ua.

Читайте також:

Війна змушує економити

Як зазначається, громадяни вдаються до споживчих обмежень під час воєнного стану на тлі зростання цін.

Тільки третина дозволяє собі купити новий одяг, і лише кожен сьомий може придбати новий телефон.

Що не по кишені українцям

За інформацією дослідження, більше половини громадян скоротили витрати на розваги та відпочинок, а також спорт та бьюті-процедури. Майже половина не займаються улюбленим хобі та не оновлюють гардероб.

Лише не заощаджують на продуктах, комунальних послугах та освіті. Зменшили витрати на:

  • розваги та відпочинок — 64%;
  • спорт — 54%;
  • краса — 52%;
  • хобі — 48%;
  • одяг і взуття — 42%;
  • освіта та навчання — 28%;
  • комунальні послуги — 16%;
  • харчові продукти — 15%.

Найбільші фінансові страхи українців:

  • зростання вартості харчових продуктів — 63%;
  • подорожчання комунальних послуг — 55%;
  • зростання інфляції — 26%.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) повідомляють, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.

Також ми писали, на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз