Ціни в Україні — на чому економлять громадяни під час війни

Українці змушені заощаджувати: які витрати скоротили під час війни
З початку повномасштабної війни в Україні більшість громадян були змушені заощаджувати. Йдеться про частку у 54%.
Такі дані навели у консалтинговій компанії "Кантар Україна", інформує thepage.ua.
Війна змушує економити
Як зазначається, громадяни вдаються до споживчих обмежень під час воєнного стану на тлі зростання цін.
Тільки третина дозволяє собі купити новий одяг, і лише кожен сьомий може придбати новий телефон.
Що не по кишені українцям
За інформацією дослідження, більше половини громадян скоротили витрати на розваги та відпочинок, а також спорт та бьюті-процедури. Майже половина не займаються улюбленим хобі та не оновлюють гардероб.
Лише не заощаджують на продуктах, комунальних послугах та освіті. Зменшили витрати на:
- розваги та відпочинок — 64%;
- спорт — 54%;
- краса — 52%;
- хобі — 48%;
- одяг і взуття — 42%;
- освіта та навчання — 28%;
- комунальні послуги — 16%;
- харчові продукти — 15%.
Найбільші фінансові страхи українців:
- зростання вартості харчових продуктів — 63%;
- подорожчання комунальних послуг — 55%;
- зростання інфляції — 26%.
Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) повідомляють, що в країні зберігається ймовірність посилення інфляційного тиску. Причинами є високі ризики безпеки та подальші руйнування на тлі війни.
Також ми писали, на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.