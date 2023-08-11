Цены в Украине — на чем экономят граждане во время войны

Украинцы вынуждены экономить: какие расходы сократили во время войны
С начала полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.
Такие данные привели в консалтинговой компании "Кантар Украина", сообщает thepage.ua.
Война заставляет экономить
Как отмечается, граждане прибегают к потребительским ограничениям во время военного положения на фоне роста цен.
Только треть позволяет себе купить новую одежду, и лишь каждый седьмой может приобрести новый телефон.
Что не по карману украинцам
По информации исследования, более половины граждан сократили расходы на развлечения и отдых, а также спорт и бьюти-процедуры. Почти половина не занимаются любимым хобби и не обновляют гардероб.
Только не экономят на продуктах, коммунальных услугах и образовании. Уменьшили расходы на:
- развлечения и отдых — 64%;
- спорт — 54%;
- красота — 52%;
- хобби — 48%;
- одежда и обувь — 42%;
- образование и обучение — 28%;
- коммунальные услуги — 16%;
- пищевые продукты — 15%.
Самые большие финансовые страхи украинцев:
- рост стоимости пищевых продуктов — 63%;
- подорожание коммунальных услуг — 55%;
- рост инфляции — 26%.
Напомним, в Национальном банке Украины сообщают, что в стране сохраняется вероятность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.
Также мы писали, что на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.