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Украинцы вынуждены экономить: какие расходы сократили во время войны

11 августа 2023 15:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — на чем экономят граждане во время войны
Украинцы по улицам Киева. Фото: Новости. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С начала полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.

Такие данные привели в консалтинговой компании "Кантар Украина", сообщает thepage.ua.

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Как отмечается, граждане прибегают к потребительским ограничениям во время военного положения на фоне роста цен.

Только треть позволяет себе купить новую одежду, и лишь каждый седьмой может приобрести новый телефон.

Что не по карману украинцам

По информации исследования, более половины граждан сократили расходы на развлечения и отдых, а также спорт и бьюти-процедуры. Почти половина не занимаются любимым хобби и не обновляют гардероб.

Только не экономят на продуктах, коммунальных услугах и образовании. Уменьшили расходы на:

  • развлечения и отдых — 64%;
  • спорт — 54%;
  • красота — 52%;
  • хобби — 48%;
  • одежда и обувь — 42%;
  • образование и обучение — 28%;
  • коммунальные услуги — 16%;
  • пищевые продукты — 15%.

Самые большие финансовые страхи украинцев:

  • рост стоимости пищевых продуктов — 63%;
  • подорожание коммунальных услуг — 55%;
  • рост инфляции — 26%.

Напомним, в Национальном банке Украины сообщают, что в стране сохраняется вероятность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.

Также мы писали, что на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.

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