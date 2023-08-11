Цены в Украине — на чем экономят граждане во время войны

Украинцы по улицам Киева. Фото: Новости. LIVE

С начала полномасштабной войны в Украине большинство граждан были вынуждены экономить. Речь идет о доле в 54%.

Такие данные привели в консалтинговой компании "Кантар Украина", сообщает thepage.ua.

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Как отмечается, граждане прибегают к потребительским ограничениям во время военного положения на фоне роста цен.

Только треть позволяет себе купить новую одежду, и лишь каждый седьмой может приобрести новый телефон.

Что не по карману украинцам

По информации исследования, более половины граждан сократили расходы на развлечения и отдых, а также спорт и бьюти-процедуры. Почти половина не занимаются любимым хобби и не обновляют гардероб.

Только не экономят на продуктах, коммунальных услугах и образовании. Уменьшили расходы на:

развлечения и отдых — 64%;

спорт — 54%;

красота — 52%;

хобби — 48%;

одежда и обувь — 42%;

образование и обучение — 28%;

коммунальные услуги — 16%;

пищевые продукты — 15%.

Самые большие финансовые страхи украинцев:

рост стоимости пищевых продуктов — 63%;

подорожание коммунальных услуг — 55%;

рост инфляции — 26%.

Напомним, в Национальном банке Украины сообщают, что в стране сохраняется вероятность усиления инфляционного давления. Причины — высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения на фоне войны.

Также мы писали, что на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.