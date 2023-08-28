Как изменились цены на бакалею в Украине в августе. Анализ цен на крупы, макароны мука и растительное масло

Чек на питание в супермаркетах. Фото: usatoday.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за военного вторжения РФ в Украину неуклонно растут цены на продукты питания внутри страны. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за войны многие фермы и склады были повреждены или уничтожены, что привело к снижению производства продуктов питания. Во-вторых, война значительно усложнила транспортировку продуктов питания, что также привело к росту цен.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на бакалею в Украине в августе.

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Недавно выяснилось, что украинцы тратят почти половину своей зарплаты на продукты питания. Об этом говорит исследование, опубликованное аналитической компанией Picodi, сравнив данные о том, сколько денег тратят на продукты питания в 105 странах мира.

Так, в данном рейтинге Украина заняла 93-е место. Согласно аналитике, в среднем граждане страны тратят 41,6% своих доходов на продукты питания и безалкогольные напитки. Соседями Украины стали в этом рейтинге:

Эфиопия – 41,3%;

Камбоджа – 42,7%;

Нигерия – 59%;

Мьянма – 56,6%;

Кения – 56,1%;

Бангладеш – 52,7%;

Лаос – 50,6%.

Эксперты объясняют эту разницу разным уровнем доходов между украинцами и жителями стран Европы. Так, в Чехии средний размер пенсии составляет около 600 евро, в Польше – 635 евро, а в Эстонии – 700 евро. Средние заработные платы в этих странах также выше и составляют соответственно 1,5 тысячи евро, 1,4 тысячи евро и 1,7 тысячи евро.

В то время в Украине средний размер пенсии составляет всего 114 евро, а средняя заработная плата ограничивается 330 евро. При этом стоимость основных продуктов в европейских магазинах практически не отличается от украинских цен.

В пятерку стран, где жители тратят на продукты менее 10%, вошли:

США – 6,7%;

Сингапур – 8,4%;

Великобритания – 8,7%;

Ирландия – 9,2%;

Швейцария – 9,9%.

Впрочем, по прогнозу Министерства экономики, инфляция (удорожание товаров) будет постепенно снижаться в течение 2023 года. Это означает, что продукты будут немного дешевле. Согласно докладу Министерства экономики, за первые шесть месяцев 2023 г. цены выросли на 4,6%. Другими словами, даже при временной оккупации части территории Украины, больших разрушениях и постоянных ракетных угрозах экономика страны функционирует нормально.

Как изменились цены на бакалею в Украине в августе

Для анализа изменения цен мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Цены на гречку

Средняя цена за 1 кг гречки в августе составляет 43,87 грн.

Средняя цена за 1 кг гречки в июле составляла 49,08 грн.

Цены на гречку в Украине. Фото: Минфин

Цены на гречку в августе упали в среднем почти на 12 процентов.

Цены на манку

Средняя цена 800 г манки в августе составляет: 26,20 грн.

Средняя цена 800 г манки в июле составляла: 26,22 грн.

Цены на манку в Украине. Фото: Минфин

Цены на манку в августе почти не изменились.

Цены на пшено

Средняя цена за 1 кг пшена в августе составляет 33,90 грн.

Средняя цена за 1 кг пшена в июле составляла 33,90 грн.

Цены на пшено в Украине. Фото: Минфин

Цены на пшено в августе не изменились.

Цены на рис

Средняя цена за 1 кг длинного риса в августе составляет 72,96 грн.

Средняя цена за 1 кг длинного риса в июле составляла 84,80 грн.

Цены на длинный рис в августе упали в среднем почти на 16 процентов.

Средняя цена за 1 кг длинного пропаренного риса в августе составляет: 58,23 грн.

Средняя цена за 1 кг длинного пропаренного риса в июле составляла 67,07 грн.

Цены на длинный пропаренный рис в августе упали в среднем почти на 15 процентов.

Средняя цена за 1 кг круглого риса в августе составляет: 81,27 грн.

Средняя цена за 1 кг круглого риса в июле составляла: 85,27 грн.

Цены на круглый рис в августе упали в среднем почти на 5 процентов.

Цены на рис в Украине. Фото: Минфин

Цены на вермишель

Средняя цена за 1 кг длинной вермишели в августе составляет: 25,90 грн.

Средняя цена за 1 кг длинной вермишели в июле составляла 25,90 грн.

Цены на длинную вермишель в августе упали в среднем почти на 16 процентов.

Средняя цена за 1 кг короткой вермишели августа составляет: 29,60 грн.

Средняя цена за 1 кг короткой вермишели в июле составляла 28,76 грн.

Цены на короткую вермишель в августе выросли в среднем почти на 3 процента.

Цены на вермишель в Украине. Фото: Минфин

Цены на макароны

Средняя цена за 1 кг макарон составляет: 29,26 грн.

Средняя цена за 1 кг макарон в июле составляла 27,94 грн.

Цены на макароны в августе выросли в среднем почти на 5 процентов.

Цены на макароны в Украине. Фото: Минфин

Цены на растительное масло

Средняя цена 850 мл масла марки "Олейна" в августе составляет: 60,27 грн.

Средняя цена 850 мл масла марки "Олейна" в июле составляла: 57,75 грн.

Цены на растительное масло марки "Олейна" в августе выросли в среднем на 4 процента.

Средняя цена за 850 мл масла марки "Щедрый дар" в августе составляет: 62,00 грн.

Средняя цена за 850 мл масла марки "Щедрый дар" в июле составляла: 60,62 грн.

Цены на масло марки "Щедрый дар" в августе выросли в среднем на 2 процента.

Цены на растительное масло в Украине. Фото: Минфин

Цены на муку

Средняя цена за 1 кг муки в августе составляет 22,32 грн.

Средняя цена за 1 кг муки в июле составляла 21,73 грн.

Цены на муку в августе выросли в среднем почти на 3%.

Цены на муку в Украине. Фото: Минфин

Цены на сахар

Средняя цена за 1 кг сахара в августе составляет 34,52 грн.

Средняя цена за 1 кг сахара в июле составляла 33,93 грн.

Цены на сахар в Украине. Фото: Минфин

Цены на сахар в августе выросли в среднем почти на 2%.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей.

Также мы писали, что в украинских супермаркетах в августе этого года начали расти цены на хлеб и хлебопродукты. Стоимость за месяц изменилась на некоторую продукцию более чем на 4 гривны.