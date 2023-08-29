Як змінились ціни на рибу та морепродукти в Україні у серпні 2023. Аналіз цін на коропа, оселедець та скумбрію

Рыбный отдел в супермаркете. Фото: velmart.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине существенно ударила по всем отраслям экономики страны. Не стало исключением и производство продовольственных товаров и фермерство. Прежде всего, в результате военных действий множество аграрных предприятий и складов были частично или полностью уничтожены. Это привело к уменьшению объемов производства продуктов в Украине. Кроме того, российское вторжение значительно усложняет логистику перевозки продовольствия по стране. Эти факторы в сочетании с ростом стоимости доллара и нефтепродуктов влияют на рост цен на товары в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на рыбу и морепродукты в Украине в августе.

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Статистика и прогнозы на цены на продукты в Украине

Несмотря на общий рост цен на продукты питания, сейчас в Украине наблюдается снижение стоимости популярных овощей. Такое явление обусловлено сезонными факторами. В то же время, аналитики делают прогноз, согласно которому в сентябре-октябре стоимость продуктов может снова начать увеличиваться. Традиционно сезонный фактор истекает к сентябрю.

Аналитики прогнозируют, что до конца сентября — начала октября, в Украине начнется повышение цен на продукты питания. С этим связаны возвращение бизнеса в более активный режим и приход холодов, что фактически ставит крест на дешевых продуктах. Экономисты подчеркивают, что тренд роста цен вплоть до нового года. Ожидается, что инфляция составит примерно 12-13%, хотя Национальный банк обещает более низкий показатель — около 10%.

Впрочем, даже сезонный фактор иногда не помогает украинским фермерам. Так, по данным экспертов по EastFruit, на украинском рынке малины для замораживания продолжаются плохие тенденции. К примеру, на прошлой неделе несколько средних по размеру ферм прекратили собирать ягоду.

Эти фермы считают, что цены, которые им предлагают украинские компании, занимающиеся замораживанием малины, не позволяют им возместить расходы на сбор ягоды. Поэтому для них выгоднее просто не собирать ягоду.

Пока что ситуация не повлияла на цены на малину для заморозки, поскольку многие небольшие фермеры продолжают собирать ягоду и продавать ее для переработки. К тому же большинство крупных и средних ферм продолжают уборку урожая, поэтому предложение ягоды остается достаточно высоким.

Как изменились цены на мясные продукты в Украине в августе

Для анализа изменения цен мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях Минфин.

Цены на карпа

Средняя цена за 1 кг живого карпа в августе составляет 139 грн.

Средняя цена за 1 кг живого карпа в июле составила 159,00 грн.

Цены на живого карпа в августе упали в среднем почти на 14 процентов.

Средняя цена за 1 кг патроного карпа в августе составляет 155,00 грн.

Средняя цена за 1 кг патроного карпа в июле составила 199,00 грн.

Цены на потронутый карп в августе упали в среднем почти на 28 процентов.

Цены на карпа. Фото: Минфин

Цены на сельдь

Средняя цена за 1 кг слабосоленой сельди в августе составляет 140,70 грн.

Средняя цена за 1 кг слабосоленой сельди в июле составила 144,30 грн.

Цены на слабосоленую сельдь в августе упали в среднем почти на 2,5 процента.

Цены на сельдь. Фото: Минфин

Цены на скумбрию

Средняя цена за 1 кг свежемороженой скумбрии составляет 137,30 грн.

Средняя цена за 1 кг свежемороженой скумбрии в июле составила 141,04 грн.

Цены на свежемороженую скумбрию в августе упали в среднем почти на 3%.

Цены на скумбрию. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на бакалею в Украине в августе.