Скільки коштують продукти на бограч у вересні 2023 року

Бограч у тарілці. Фото: vsegdavkusno

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення значно погіршило фінансове становище громадян України. З початку війни ціни на продукти в магазинах і на ринках продовжували постійно зростати. Навіть тимчасові зниження цін на окремі продукти через сезонні коливання не можуть компенсувати загального збільшення вартості продуктів в Україні.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування бограчу, та порівняли ціни на ці ж продукти які були на початку року.

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Що відбувається з цінами в Україні

У серпні 2023 року в Україні продовжилася тенденція, яку можно було спостерігати у попередніх місяцях: овочі нового врожаю продовжили дешевшати на продовольчому ринку. Цю інформацію надав Держстат.

За даними статистичного відомства, ціни знизилися так:

Морква здешевшала на 63,0% і почала коштувати 17,6 гривень за кілограм.

Ціна на цибулю знизилася на 50,0%, досягнувши 18,1 гривень за кілограм.

Буряк подешевшав на 54,9%, і його ціна склала 14,6 гривень за кілограм.

Капуста стала дешевшою на 52,7% і тепер коштує 11,0 гривень за кілограм.

Також варто зазначити, що гречані крупи здешевили на 5,5%, знизившись до 45,6 гривень за кілограм.

Крім того, згідно з інформацією, наданою Держстатом, у серпні 2023 року спостерігалися такі зміни у цінах на алкогольні та тютюнові товари:

Ціни на горілку зросли на 0,3%, досягнувши позначки 120,8 гривні за пляшку об'ємом 0,5 літра.

Столові вина українських марок подешевшали на 0,4%, знизившись до 109,1 гривні за пляшку об'ємом 0,7 літра.

Ціни на пиво підвищилися на 0,2% і становили 31,3 гривень за пляшку об'ємом 0,5 літра.

Цигарки преміум-класу подорожчали на 1,8%, вартість пачки становила 91,8 гривень.

В свою чергу в коментарі Національного банку України, зниження цін пов'язане із уповільненням річної інфляції з 11,3% до 8,6%. Особливо відчутно подешевшал овочева агропродукція — на 25,7%.

При цьому швидкість зростання цін в Україні виявилася значно нижчою, ніж прогнозувалося в "Інфляційному звіті" за липень поточного року. Це пов'язано з великою кількістю сирих продуктів, включаючи овочі та фрукти нового врожаю, на ринку. Темпи зростання вартості таких продуктів стрімко знизилися до 3,4% у річному вимірі.

Зокрема, овочева агропродукція стала дешевшою на 25,7% завдяки збільшенню пропозиції на ринку, що призвело до падіння цін на овочі та баштанні культури у споживчому секторі. Цей ефект був зумовлений сприятливими погодними умовами та збільшенням сільського виробництва у деяких регіонах.

Скільки ви витратите на бограч

Для складання вартості бограчу ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування стравы, виносячи за дужки вартість води, та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих же самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом на чотири порцій бограчу потрібно використати такі продукти:

Сало — 50 г.

Яловичина — 800 г.

Картопля — 500 г.

Помідори — 300 г.

Солодкі перці — 200 г.

Цибуля — 260 г.

Скільки коштував бограч на початку 2023 року:

Сало — 189 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 50 грамів сала — 0,94 грн.

Яловичина — 237,64 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 800 грамів яловичини — 190,1 грн.

Картопля — 9,76 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 500 г картоплі — 4,88 грн.

Помідори — 83,93 грн/л. За рецептом на приготування бограчу потрібно 300 г помідор — 25,17 грн.

Солодкі перці — 153,28. За рецептом на приготування бограчу потрібно 200 г солодких перців — 30,65 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 260 гр цибулі — 9,07 грн.

Щоб приготувати бограч на початку 2023 року ви би витратили 260,81 грн.

Скільки коштує бограч у вересні:

Сало — 254 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 50 грамів сала — 1,27 грн.

Яловичина — 245,16 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 800 грамів яловичини — 196,12 грн.

Картопля — 10,69 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 500 г картоплі — 5,34 грн.

Помідори — 43,14 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 300 г помідор — 12,94 грн.

Солодкі перці — 128,25 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 200 г солодких перців — 25,65 грн.

Цибуля — 12,27 грн/кг. За рецептом на приготування бограчу потрібно 260 гр цибулі — 3,19 грн.

Щоб приготувати бограч у вересні 2023 року ви витратите 244,51 грн.

Незважаючи на зростання цін на яловичину, сало і картоплю в Україні в порівнянні з початком року, подешевшання сезонних продуктів смогло його нівелювати. Наразі приготувати бограч вийде на 6% дешевше, ніж у січні.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.