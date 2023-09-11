Скільки коштують продукти на борщ у вересні 2023 року

Український борщ. Фото: stockfood.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні болісно вдарила по економічному благополуччю українців. На жаль, з початку російського вторгнення, простим мешканцям країни доводиться спостерігати невблаганне зростання чисел на цінниках у супермаркетах та ринках. І навіть якщо ціни на певні продукти можуть впасти через сезонні коливання, це все одно не може повністю компенсувати подорожчання їжі в цілому.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування українського борщу, та порівняли ціни на ці ж продукти які були на початку року.

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Як це не дивно, але згідно зі статистичними даними, представленими Державною службою статистики України, у серпні 2023 року в країні було зафіксовано дефляцію, що означає зниження споживчих цін на 1,1%.

Заслуговує на увагу факт того, що річна інфляція вперше за останні кілька років склала менше 10%, а саме – 8,6% із серпня 2023 року до серпня 2022 року. На початку 2023 року (за період із січня по серпень) рівень інфляції в Україні був лише 2,5%.

За даними держстату ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у серпні впали на 3,7%. Особливо помітним стало зниження цін на овочі, які знизилися на 37,6%, що є традиційним явищем для кінця літа.

Ціни на фрукти, продукти із зернових, соняшникову олію, сири та яйця також знизилися на 0,1-4,2%. Водночас ціни на такі продукти, як цукор, сало, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, кисломолочна продукція та безалкогольні напої збільшилися на 0,5-2%.

При цьому на початку вересня в Україні спостерігається зростання цін на живу свинину для забою. Закупівельні ціни на свиней забійних кондицій залишалися в діапазоні від 82,5 до 84,5 гривні за кілограм. Проте ситуація з регіональними відмінностями у цінах стала менш вираженою порівняно з попереднім тижнем.

За даними аналітиків з асоціації "Свиноводи України", середньозважена ціна піднялася на 4% порівняно з попереднім тижнем і склала 83,3 гривні за кілограм.

Виробники свинини відзначають збільшення активності з боку закупників, особливо в умовах обмеженої пропозиції влітку. У більшості постачальників свинини обсяги стали меншими за стандартні, а середня вага забійних тварин часто не досягає 110 кілограмів, що знижує вихід м'ясної сировини для переробки.

Така ситуація на ринку створює сильну конкуренцію та сприяє збільшенню вартості товарних партій. Це фактично означає, що і ціни на роздрібну свинину підуть вгору.

Скільки ви витратите на борщ у вересні

Для складання вартості борщу ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування стравы, виносячи за дужки вартість воды, хліба, олії та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих же самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом до класичного українського борща входять такі продукти:

свинина – 400 г.

картопля – 4 шт. (приблизно 750 г.)

буряк – 2 шт. (приблизно 600 г.)

морква – 1 шт (приблизно 100 г.)

цибуля – 3 шт (приблизно 400г.)

капуста білокачанна – 300 г.

Скільки коштував борщ на початку 2023 року:

Свинина — 165,90 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 400 грамів свинини — 66,36 грн.

Картопля — 9,76 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 4 шт. (750 грамів) картоплі — 7,32 грн.

Буряк — 12,10 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 2 шт. (600 грамів) буряку — 7,26 грн.

Морква — 26,49 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 1 шт. (100 грамів) моркви — 2,64 грн.

Цибуля — 34,89 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 3 шт. (400 грамів) цибулі — 13,95 грн.

Капуста — 13,14 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 500 грамів капусти — 6,57 грн.

Щоб приготувати борщ на початку 2023 року ви би витратили 104,10 грн.

Скільки борщ коштує у вересні:

Свинина — 182,96 грн/кг. 400 грамів свинини — 73,18 грн.

Картопля — 9,86 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 4 шт. (750 грамів) картоплі — 7,39 грн.

Буряк — 8,56 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 2 шт. (600 грамів) буряку — 5,13 грн.

Морква — 11,00 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 1 шт. (100 грамів) моркви — 1,10 грн.

Цибуля — 8,07 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 3 шт. (400 грамів) цибулі — 4,42 грн.

Капуста — 8,15 грн/кг. За рецептом на приготування борщу потрібно 500 грамів капусти — 4,26 грн.

Щоб приготувати борщ у вересні 2023 року ви витратите 95,48 грн.

Не дивлячись на досить серйозне зростання ціни на свинину в Україні, подешевшання сезонних продуктів смогло його нівелювати, що робить борщ в Україні у вересні на 9 відсотків дешевшим, ніж на початку року.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.