Як змінились ціни на консерви в Україні у вересні. Аналіз цін на консервовані огірки, оливки та кукурудзу у вересні

Дівчина вибирає продукти у супермаркеті. Фото: introvertedalpha.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на продукти харчування в українських супермаркетах змінюються мало не щодня. Деякі з продуктів стають доступнішими завдяки сезонним факторам, проте, на жаль, на більшості цінників цифри продовжують зростати. Цьому в тому числі сприяє війна з Росією, що призвела до руйнування багатьох інфраструктурних об'єктів, включаючи дороги, мости та сільськогосподарські підприємства.

Новини.LIVE розповідають як змінились ціни на консерви в Україні у вересні.

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Статистика і прогнози на ціни на продукти в Україні

Експерти застерігають від можливої нової хвилі збільшення цін на продукти в Україні, яка може статися цієї осені. За їхніми прогнозами, ціни на важливі продукти у магазинах можуть зрости через низку факторів. Про це розповів представник Всеукраїнської Аграрної Ради (УАР) Денис Марчук.

На його думку, на ціни на продукти харчування будуть впливати одразу кілька факторів. Серед них витрати на зберігання, збільшення витрат на паливо та високий попит при обмежених ресурсах.

Так, Марчук прогнозує, що вартість овочів збільшиться, але це станеться поступово. Підвищені витрати на зберігання овочів можуть спричинити збільшення цін на них на рівні до 10%. Крім того, зваживши на збільшення цін на бензин та дизельне паливо на 6-8 гривень, виробники також врахують цей фактор при формуванні остаточних цін на продукти в осінньо-зимовий період.

Ціни на молоко також можуть піднятися. Можливе підвищення цін пов'язане з потенційною нестабільністю в енергосистемі, що може ускладнити зберігання як сировини, так і готової продукції.

Крім того, за словами експерта, після зниження влітку ціни на яйця з настанням холодів знову почнуть зростати. У цей час скоротиться виробництво, а витрати птахофабрик збільшаться.

Також Денис Марчук висловив думку щодо можливого збільшення цін на м'ясо. За його оцінкою, ціни можуть піднятися до 10% через додаткові витрати на зберігання.

Крім того, ціни на цукор також можуть злетіти. Це пов'язано із забороною на експорт цукру з Індії, яка діятиме в Україні до 15 вересня. Очікується, що новий урожай цукру може бути дорожчим на 2-3%.

З іншого боку, українські фермери переймаються ситуацією на ринку моркви, оскільки ціни на неї впали до виключно низького рівня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit. Сьогодні активність на ринку моркви залишається низькою, тоді як фермери стикаються з необхідністю продажу великих обсягів цієї продукції середніх сортів, яка не призначена для довгострокового зберігання.

Наразі виробники змушені продовжувати знижувати ціни на моркву. Вони пропонують цей коренеплід за ціною від 7 до 12 гривень за кілограм, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Згідно зі словами виробників, наразі на ринку моркви продовжується надлишок продукції. Продаж цього коренеплоду відбувається нерегулярно і обмежується невеликими партіями. Покупці також часто вимагають зниження цін, вказуючи на велику кількість моркви на ринку.

Слід зазначити, що нині ціни на моркву в Україні вже на 40% нижчі, ніж на початку осені 2022 року. Фермери не очікують поліпшення ситуації найближчим часом, тому що пропозиція моркви на ринку залишається надмірною, і збільшити обсяги продажів поки що не вдається через повільні темпи збуту цієї продукції.

Як змінились ціни на консерви в Україні у вересні

Для аналізу зміни цін ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Ціни на зелений горошок

Середня ціна за 400 г зеленого горошку у вересні складає 49,27 грн.

Середня ціна за 400 г зеленого горошку у серпні складала 48,31 грн.

Ціни на зелений горошок у вересні зросли в середньому майже на 2%.

Ціни на зелений горошок в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на ікру з кабачків

​Середня ціна за 500 г ікри з кабачків у вересні складає 59,14 грн.

Середня ціна за 500 г ікри з кабачків у серпні складала 58,98 грн.

Ціни на ікру з кабачків майже не змінились.

Ціни на ікру з кабачків. Фото: Мінфін

Ціни на кукурудзу

​Середня ціна за 420 г кукурудзи у вересні складає 33,32 грн.

Середня ціна за 420 г кукурудзи у серпні складала 33,97 грн.

Ціни на кукурудзу у вересні майже не змінились.

Ціни на кукурудзу в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на мариновані та консервовані огірки

​Середня ціна за 500 г маринованих огірків у вересні складає 91,96 грн.

​Середня ціна за 500 г маринованих огірків у серпні складала 90,91 грн.

Ціни на мариновані огірки у вересні зросли в середньому на 1%.

​Середня ціна за 920 г консервованих огірків у вересні складає 136,76 грн.

​Середня ціна за 920 г консервованих огірків у серпні складала 143,84 грн.

Ціни на консервовані огірки у вересні вали в середньому на 5%.

Ціни на огірки в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на оливки

​Середня ціна за 300 г зелених оливок Іберіка без кісточки у вересні складає 79,94 грн.

​Середня ціна за 300 г зелених оливок Іберіка без кісточки у серпні складала 78,50 грн.

Ціни на зелені оливки Іберіка без кісточки у вересні зросли в середньому на 2%.

​Середня ціна за 300 г зелених оливок Іберіка з кісточкою у вересні складає 81,90 грн.

​Середня ціна за 300 г зелених оливок Іберіка з кісточкою у серпні складала 77,74 грн.

Ціни на зелені оливки Іберіка з кісточкою у вересні зросли в середньому на 5%.

​Середня ціна за 300 г чорних оливок Іберіка без кісточки у вересні складає 76,76 грн.

​Середня ціна за 300 г чорних оливок Іберіка без кісточки у серпні складала 89,08 грн.

Ціни на чорні оливки Іберіка без кісточки у вересні впали в середньому на 16%.

​Середня ціна за 300 г чорних оливок Іберіка з кісточкою у вересні складає 69,90 грн.

​Середня ціна за 300 г чорних оливок Іберіка з кісточкою у серпні складала 75,49 грн.

Ціни на чорні оливки Іберіка з кісточкою у вересні впали в середньому майже на 7%.

Ціни на оливки в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на сардини

Середня ціна за 230 г сардин у вересні складає 63,91 грн.

Середня ціна за 230 г сардин у серпні складала 58,92 грн.

Ціни на сардини у вересні зросли на більш ніж на 8%.

Ціни на сардини в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на шпроти

Середня ціна за 150 г шпрот у вересні складає 73,60 грн.

Середня ціна за 150 г шпрот у серпні складала 65,23 грн.

Ціни на шпроти у вересні у середньому зросли майже на 13%.

Ціни на шпроти в Україні. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.