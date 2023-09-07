Как изменились цены на консервы в сентябре. Анализ цен на консервированные огурцы, оливки и кукурузу в сентябре

Девушка выбирает продукты в супермаркете. Фото: introvertedalpha.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на продукты питания в украинских супермаркетах меняются почти каждый день. Некоторые из продуктов становятся более доступными благодаря сезонным факторам, однако, к сожалению, на большинстве ценников цифры продолжают расти. Этому в том числе способствует война с Россией, повлекшая разрушение многих инфраструктурных объектов, включая дороги, мосты и сельскохозяйственные предприятия.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на консервы в Украине в сентябре.

Читайте также:

Статистика и прогнозы на цены на продукты в Украине

Эксперты предостерегают от возможной новой волны увеличения цен на продукты в Украине, которая может произойти осенью этого года. По их прогнозам, цены на важные продукты в магазинах могут вырасти из-за ряда факторов. Об этом рассказал представитель Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук.

По его мнению, на цены на продукты питания будут влиять сразу несколько факторов. Среди них — расходы на хранение, увеличение расходов на топливо и высокий спрос при ограниченных ресурсах.

Так, Марчук прогнозирует, что стоимость овощей увеличится, но это произойдет постепенно. Повышенные расходы на хранение овощей могут привести к увеличению цен на них на уровне до 10%. Кроме того, учитывая увеличение цен на бензин и дизельное топливо на 6-8 гривен, производители также учтут этот фактор при формировании окончательных цен на продукты в осенне-зимний период.

Цены на молоко тоже могут подняться. Возможное повышение цен связано с потенциальной нестабильностью в энергосистеме, что может усложнить хранение как сырья, так и готовой продукции.

Кроме того, по словам эксперта, после понижения летом цены на яйца с наступлением холодов снова начнут расти. В настоящее время сократится производство, а расходы птицефабрик увеличатся.

Также Денис Марчук высказал мнение о возможном увеличении цен на мясо. По его оценке, цены могут подняться до 10% из-за дополнительных затрат на хранение.

Кроме того, цены на сахар также могут взлететь. Это связано с запретом на экспорт сахара из Индии, который будет действовать в Украине до 15 сентября. Ожидается, что новый урожай сахара может оказаться дороже на 2-3%.

С другой стороны, украинские фермеры озабочены ситуацией на рынке моркови, поскольку цены на нее упали до исключительно низкого уровня. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. В настоящее время активность на рынке моркови остается низкой, в то время как фермеры сталкиваются с необходимостью продажи больших объемов этой продукции средних сортов, которая не предназначена для долгосрочного хранения.

Пока производители вынуждены продолжать снижать цены на морковь. Они предлагают этот корнеплод по цене от 7 до 12 гривен за килограмм, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По словам производителей, на рынке моркови продолжается избыток продукции в последние несколько недель. Продажи этого корнеплода проходят нерегулярно и ограничиваются небольшими партиями. Покупатели также часто требуют снижения цен, указывая на изобилие моркови на рынке.

Следует отметить, что в настоящее время цены на морковь в Украине уже на 40% ниже, чем в начале осени 2022 года. Фермеры не ожидают улучшения ситуации в ближайшее время, так как предложение моркови на рынке остается избыточным, и увеличить объемы продаж пока не удается из-за медленных темпов сбыта данной продукции.

Как изменились цены на консервы в Украине в сентябре

Для анализа изменения цен мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Цены на зеленый горошек

Средняя цена за 400 г зеленого горошка в сентябре составляет 49,27 грн.

Средняя цена за 400 г зеленого горошка в августе составляла 48,31 грн.

Цены на зеленый горошек в сентябре выросли в среднем почти на 2%.

Цены на зеленый горошек в Украине. Фото: Минфин

Цены на икру из кабачков

средняя цена за 500 г икры из кабачков в сентябре составляет 59,14 грн.

Средняя цена за 500 г икры из кабачков в августе составляла 58,98 грн.

Цены на икру из кабачков почти не изменились.

Цены на икру из кабачков. Фото: Минфин

Цены на кукурузу

средняя цена за 420 г кукурузы в сентябре составляет 33,32 грн.

Средняя цена за 420 г кукурузы в августе составляла 33,97 грн.

Цены на кукурузу в сентябре почти не изменились.

Цены на кукурузу в Украине. Фото: Минфин

Цены на маринованные и консервированные огурцы

средняя цена за 500 г маринованных огурцов в сентябре составляет 91,96 грн.

средняя цена за 500 г маринованных огурцов в августе составляла 90,91 грн.

Цены на маринованные огурцы в сентябре выросли в среднем на 1%.

средняя цена за 920 г консервированных огурцов в сентябре составляет 136,76 грн.

средняя цена за 920 г консервированных огурцов в августе составляла 143,84 грн.

Цены на консервированные огурцы в сентябре валы в среднем на 5%.

Цены на огурцы в Украине. Фото: Минфин

Цены на оливки

средняя цена за 300 г зеленых оливок Иберика без косточки в сентябре составляет 79,94 грн.

средняя цена за 300 г зеленых оливок Иберика без косточки в августе составляла 78,50 грн.

Цены на зеленые оливки Иберика без косточки в сентябре выросли в среднем на 2%.

Средняя цена за 300 г зеленых оливок Иберика с косточкой в ​​сентябре составляет 81,90 грн.

Средняя цена за 300 г зеленых оливок Иберика с косточкой в ​​августе составляла 77,74 грн.

Цены на зеленые оливки Иберика с косточкой в ​​сентябре выросли в среднем на 5%.

Средняя цена за 300 г черных оливок Иберика без косточки в сентябре составляет 76,76 грн.

Средняя цена за 300 г черных оливок Иберика без косточки в августе составляла 89,08 грн.

Цены на черные оливки Иберика без косточки в сентябре упали в среднем на 16%.

Средняя цена за 300 г черных оливок Иберика с косточкой в ​​сентябре составляет 69,90 грн.

Средняя цена за 300 г черных оливок Иберика с косточкой в ​​августе составляла: 75,49 грн.

Цены на черные оливки Иберика с косточкой в ​​сентябре упали в среднем почти на 7%.

Цены на оливки в Украине. Фото: Минфин

Цены на сардины

Средняя цена за 230 г сардина в сентябре составляет 63,91 грн.

Средняя цена за 230 г сардин в августе составляла 58,92 грн.

Цены на сардины в сентябре выросли более чем на 8%.

Цены на сардины в Украине. Фото: Минфин

Цены на шпроты

Средняя цена за 150 г шпрота в сентябре составляет 73,60 грн.

Средняя цена за 150 г шпрота в августе составляла 65,23 грн.

Цены на шпроты в сентябре в среднем выросли почти на 13%.

Цены на шпроты в Украине. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты.