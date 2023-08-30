Як змінились ціни на овочі в Україні у серпні 2023. Аналіз цін на капусту, картошку помідори та огірки у серпні 2023

Овочевий відділ у супермаркеті. Фото: optichamber.nl

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні виявилися серйозним випробуванням для виробників продовольчих товарів і фермерів. В результаті знищення або часткового руйнування багатьох підприємств і складів суттєво знизились обсяги продукції, виробленої в Україні. Більше того, порушення логістики перевезення продовольства через російське вторгнення створило додаткові труднощі для постачальників продуктів харчування. Вплив цих факторів, включаючи зростання курсу долара і цін на бензин, негативно впливає на ціни на продукти в Україні.

Новини.LIVE розповідають, як змінилися ціни на овочі в Україні у серпні.

Читайте також:

Статистика і прогнози на ціни на продукти в Україні

На жаль, навіть в умовах сезонного зниження цін на деякі продукти українці можуть зіштовхнутися зі збільшенням вартості інших товарів. Зокрема, очікується, що найближчим часом ціни на яйця можуть значно зрости.

Згідно зі словами виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзіна, збільшення вартості яєць пов'язане зі зростанням витрат на корм для кур. Комбікорм, що включає в себе кукурузу, відіграє ключову роль у виробництві яєць, а їхня вартість напряму залежить від ціни на цей корм. У поточному році збір урожаю буде з використанням дизельного пального, яке значно подорожчало.

Тем не менше, точно визначити, наскільки зростають ціни на яйця, поки що неможливо. Проте вірогідність зниження цін на яйця можлива тільки в тому випадку, якщо не буде можливості експортувати агропродукцію.

Крім того, в Україні продовжує зростати вартість лохини. За даними аналітиків проекту EastFruit, поточна ціна на лохину становить від 110 до 150 гривень за кілограм, що в середньому на 26% вище, ніж наприкінці попередньої робочої неділі.

Зростання ціни в цьому сегменті зумовлено скороченням пропозиції цієї ягоди на ринку в міжсезонний період. Водночас попит на лохину залишається на досить високому рівні, що стимулює подальше подорожчання цієї ягоди на українському ринку.

Експерти також стверджують, що підвищення лохини пов'язане із сезонним фактором. Більшість виробників завершили продаж ранніх і середніх сортів лохини, які складають основну пропозицію на ринку в даний період.

На даний момент ціна на лохину в Україні в середньому на 30% вище, ніж в аналогічний період минулого року. Учасники ринку також припускають, що ціни на цю ягоду і далі зростатимуть.

Як змінилися ціни на овочі в Україні у серпні

Ціни на печериці

Середня ціна за 1 кг печериць у серпні становить 118,50 грн.

Середня ціна за 1 кг печериць у липні становила 106,29 грн.

Ціни на печериці у серпні зросли в середньому на 11 відсотків.

Ціни на пецериці. Фото: Мінфін

Ціни на зелену цибулю

Середня ціна за 100 г зеленої цибулі у серпні становить 43,10 грн.

Середня ціна за 100 г зеленої цибулі у липні становила 37,40 грн.

Ціни на зелену цибулю у серпні зросли в середньому на 15 відсотків.

Ціни на зелену цибулю. Фото: Мінфін

Ціни на цибулю

Середня ціна за 1 кг цибулі у серпні становить 12,46 грн.

Середня ціна за 1 кг цибулі у липні становила 51,80 грн.

Ціни на цибулю у серпні впали в середньому на 415 відсотків.

Ціни на цибулю. Фото: Мінфін

Ціни на петрушку

Середня ціна за 70 г петрушки у серпні становить 33,95 грн.

Середня ціна за 70 г петрушки у липні становила 34,66 грн.

Ціни на петрушку у серпні впали в середньому на 2 відсотка.

Ціни на петрушку. Фото: Мінфін

Ціни на салат

Середня ціна за 170 г салату у серпні становить 57,93 грн.

Середня ціна за 170 г салату у липні становила 55,88 грн.

Ціни на салат у серпні зросли в середньому на 3 відсотка.

Ціни на салат. Фото: Мінфін

Ціни на кріп

Середня ціна за 100 г кропу у серпні становить 30,10 грн.

Середня ціна за 170 г кропу у липні становила 30,01 грн.

Ціни на кріп у серпні майже не змінились.

Ціни на кріп. Фото: Мінфін

Ціни на капусту

Середня ціна за 1 кг капусти у серпні становить 8,90 грн.

Середня ціна за 1 кг капусту у липні становила 44,48 грн.

Ціни на капусту у серпні впали майже на 500 відсотків.

Ціни на капусту. Фото: Мінфін

Ціни на картоплю

Середня ціна за 1 кг картоплі у серпні становить 10,25 грн.

Середня ціна за 1 кг картоплі у липні становила 22,90 грн.

Ціни на картоплю у серпні впали майже на 44 відсотки.

Ціни на картоплю. Фото: Мінфін

Ціни на моркву

Середня ціна за 1 кг моркви у серпні становить 10,53 грн.

Середня ціна за 1 кг моркви у липні становила 49,76 грн.

Ціни на моркву у серпні впали майже на 472 відсотка.

Ціни на моркву. Фото: Мінфін

Ціни на огірки

Середня ціна за 1 кг огірків у серпні становить 19,99 грн.

Середня ціна за 1 кг огірків у липні становила 37,66 грн.

Ціни на огірки у серпні впали майже на 88 відсотків.

Ціни на огірки. Фото: Мінфін

Ціни на болгарський перець

Середня ціна за 1 кг болгарського перцю в серпні становить 127,67 грн.

Середня ціна за 1 кг болгарського перцю у липні становила 146,04 грн.

Ціни на болгарський перець у серпні впали майже на 14 відсотків.

Ціни на болгарський перець. Фото: Мінфін

Ціни на помідори

Середня ціна за 1 кг помідорів у серпні становить 32,74 грн.

Середня ціна за 1 кг помідорів у липні становила 61,31 грн.

Ціни на помідори у серпні впали майже на 87 відсотків.

Ціни на помідори. Фото: Мінфін

Ціни на буряк

Середня ціна за 1 кг буряку у серпні становить 9,11 грн.

Середня ціна за 1 кг буряку у липні становила 20,95 грн.

Ціни на буряк у серпні впали майже на 230 відсотків.

Ціни на помідори. Фото: Мінфін

Ціни на часник

Середня ціна за 1 кг часнику у серпні становить 132,88 грн.

Середня ціна за 1 кг часнику у липні становила 124,47 грн.

Ціни на часник у серпні зросли майже на 6 відсотків.

Ціни на часник. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на бакалію і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти.