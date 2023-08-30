Как изменились цены на овощи в Украине в августе 2023 года. Анализ цен на капусту, картошку помидоры и огурцы в августе 2023 года

Овощной отдел в супермаркете. Фото: optichamber.nl

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине оказалась серьезным испытанием для производителей продовольственных товаров и фермеров. В результате уничтожения или частичного разрушения многих предприятий и складов существенно снизились объемы продукции, производимой в Украине. Более того, нарушение логистики перевозки продовольствия из-за российского вторжения создало дополнительные трудности для прозводителей продуктов питания. Влияние этих факторов, включая рост курса доллара и цен на бензин, оказывает негативное влияние на цены на продукты в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на овощи в Украине в августе.

Читайте также:

Статистика и прогнозы на цены на продукты в Украине

К сожалению, даже в условиях сезонного снижения цен на некоторые продукты украинцы могут столкнуться с увеличением стоимости других товаров. В частности, ожидается, что в ближайшее время цены на яйца могут значительно увеличиться.

По словам исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, увеличение стоимости яиц связано с ростом расходов на корм для кур. Комбикорм, включающий кукурузу, играет ключевую роль в производстве яиц, а их стоимость напрямую зависит от цены на этот корм. В текущем году сбор урожая будет с использованием дизельного топлива, кторое значительно подорожало.

Тем не менее, точно определить, насколько вырастут цены на яйца, пока невозможно. Однако вероятность понижения цен на яйца возможна только в том случае, если не будет возможности экспортировать агропродукцию.

Кроме того, в Украине продолжает расти стоимость голубики. По данным аналитиков проекта EastFruit, текущая цена голубики составляет от 110 до 150 гривен за килограмм, что в среднем на 26% выше, чем в конце предыдущего рабочего воскресенья.

Рост цены в этом сегменте обусловлен сокращением предложения этой ягоды на рынке в межсезонный период. В то же время спрос на голубику остается на достаточно высоком уровне, что стимулирует дальнейшее удорожание этой ягоды на украинском рынке.

Эксперты также утверждают, что повышение цены на голубику связано с сезонным фактором. Большинство производителей завершили продажу ранних и средних сортов голубики, составляющих основное предложение на рынке в данный период.

В настоящее время цена на голубику в Украине в среднем на 30% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка также предполагают, что цены на ягоду будут продолжать расти.

Как изменились цены на овощи в Украине в августе

Цены на шампиньоны

Средняя цена за 1 кг шампиньонов в августе составляет 118,50 грн.

Средняя цена за 1 кг шампиньонов в июле составила 106,29 грн.

Цены на шампиньоны в августе выросли в среднем на 11 процентов.

Цены на пецерике. Фото: Минфин

Цены на зеленый лук

Средняя цена за 100 г зеленого лука в августе составляет 43,10 грн.

Средняя цена за 100 г зеленого лука в июле составила 37,40 грн.

Цены на зеленый лук в августе выросли в среднем на 15%.

Цены на зеленый лук. Фото: Минфин

Цены на лук

Средняя цена за 1 кг лука в августе составляет 12,46 грн.

Средняя цена за 1 кг лука в июле составила 51,80 грн.

Цены на лук в августе упали в среднем на 415 процентов.

Цены на лук. Фото: Минфин

Цены на петрушку

Средняя цена за 70 г петрушки составляет 33,95 грн.

Средняя цена за 70 г петрушки в июле составила 34,66 грн.

Цены на петрушку в августе упали в среднем на 2%.

Цены на петрушку. Фото: Минфин

Цены на салат

Средняя цена за 170 г салата в августе составляет 57,93 грн.

Средняя цена за 170 г салата в июле составила 55,88 грн.

Цены на салат в августе выросли в среднем на 3%.

Цены на салат. Фото: Минфин

Цены на укроп

Средняя цена за 100 г укропа в августе составляет 30,10 грн.

Средняя цена за 170 г укропа в июле составила 30,01 грн.

Цены на укроп в августе почти не изменились.

Цены на укроп. Фото: Минфин

Цены на капусту

Средняя цена за 1 кг капусты составляет 8,90 грн.

Средняя цена за 1 кг капусты в июле составила 44,48 грн.

Цены на капусту в августе свалились практически на 500 процентов.

Цены на капусту. Фото: Минфин

Цены на картофель

Средняя цена за 1 кг картофеля в августе составляет 10,25 грн.

Средняя цена за 1 кг картофеля в июле составила 22,90 грн.

Цены на картофель в августе упали почти на 44 процента.

Цены на картофель. Фото: Минфин

Цены на морковь

Средняя цена за 1 кг моркови составляет 10,53 грн.

Средняя цена за 1 кг моркови в июле составила 49,76 грн.

Цены на морковь в августе упали почти на 472 процента.

Цены на морковь. Фото: Минфин

Цены на огурцы

Средняя цена на 1 кг огурцов в августе составляет 19,99 грн.

Средняя цена на 1 кг огурцов в июле составила 37,66 грн.

Цены на огурцы в августе упали почти на 88%.

Цены на огурцы. Фото: Минфин

Цены на болгарский перец

Средняя цена за 1 кг болгарского перца составляет 127,67 грн.

Средняя цена за 1 кг болгарского перца в июле составила 146,04 грн.

Цены на болгарский перец в августе упали почти на 14 процентов.

Цены на болгарский перец. Фото: Минфин

Цены на помидоры

Средняя цена 1 кг помидоров в августе составляет 32,74 грн.

Средняя цена за 1 кг помидоров в июле составила 61,31 грн.

Цены на помидоры в августе упали почти на 87%.

Цены на помидоры. Фото: Минфин

Цены на свеклу

Средняя цена за 1 кг свеклы составляет 9,11 грн.

Средняя цена за 1 кг свеклы в июле составила 20,95 грн.

Цены на свеклу в августе упали почти на 230 процентов.

Цены на помидоры. Фото: Минфин

Цены на чеснок

Средняя цена за 1 кг чеснока составляет 132,88 грн.

Средняя цена за 1 кг чеснока в июле составила 124,47 грн.

Цены на чеснок в августе выросли почти на 6%.

Цены на чеснок. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на бакалею и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты .