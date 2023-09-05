Як змінились ціни на бакалію в Україні у вересені 2023. Аналіз цін на бакалію у вересні 2023

Відділ бакалії у супермаркеті. Фото: health.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні змінюються цінники на продукти харчування у супермаркетах. Деякі продукти, дякуючи фактору сезонності, стають більш доступними, але, на жаль, на більшість продуктів ціни невпинно підвищуються. Причиною цього є війна, яка призвела до руйнування безлічі інфраструктурних об'єктів, включаючи дороги, мости та сільгосппідприємства.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на бакалію в Україні у вересні.

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У той час як ціни на деякі товари харчування можуть знизитися восени через фактор сезонності, ціни на вершкове масло, навпаки, продовжать своє зростання. Про це повідомляють експерти аналітичної платформи Інфрагро. Згідно з їхніми даними, підвищення цін зумовлено зростанням внутрішнього попиту. У поточному році обсяг виробництва масла збільшився, а експорт був найбільш активним у першому півріччі, але загалом за рік очікується його зниження.

В осінній період існує ймовірність подальшого збільшення цін на масло в Україні. Крім того, не виключено, що на світових ринках ціни на масло також можуть зрости. У такому разі ціни в Україні піднімуться ще більше.

Зростають в Україні ціни і на томати. Щоправда, на тепличні. За даними аналітиків проєкту EastFruit, ціни на тепличні томати на українському ринку знову почали стрімко зростати. Учасники ринку пояснюють таку динаміку цін тим, що як завжди наприкінці серпня та на початку вересня попит на тепличні томати починає збільшуватися, тоді як урожай у теплицях зменшується через сезонні фактори.

Крім того, через високі температури багато українських виробників втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів. У той же час попит на цю продукцію як з боку місцевих оптових компаній, так і роздрібних мереж залишається високим, що також сприяє збільшенню цін у цьому сегменті.

Проте, незважаючи на швидке збільшення цін, середня вартість тепличних томатів в Україні на сьогодні залишається на 20% нижчою, ніж наприкінці серпня минулого року.

А ось у Національному банку України відзначають значне уповільнення темпів інфляції. Як повідомили у НБУ, з початку поточного року цей показник зменшився з 26% у січні до майже 11% у липні.

Цьому сприяли відносна стабільність в енергетичному секторі, зниження вартості палива у першій половині року, а також збільшення пропозиції у продовольчому сегменті. Значний вплив мали також заходи, впроваджені НБУ, які забезпечили стійкість на валютному ринку та стимулювали громадян економити у національній валюті. Серед ключових факторів, які сприяють стійкому зниженню інфляції, регулятор виділяє зафіксовані урядом тарифи на комунальні послуги, включаючи опалення та гарячу воду.

За даними Держстату, на споживчому ринку ціни на продукти та безалкогольні напої регулярно знижуються на кілька відсотків щомісяця. Влітку найбільше зниження вартості зареєстровано в овочів, а також знизилися ціни на яйця, продукти з переробки зернових, рис, фрукти, сало, олію та кисломолочні продукти.

Як змінились ціни на бакалію в Україні у вересні

Для аналізу зміни цін ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Ціни на гречку

Середня ціна за 1 кг гречки у вересні становить: 47,50 грн.

Середня ціна за 1 кг гречки у серпні становила: 47,26 грн.

Ціни на гречку у вересні майже не змінились.

Ціни на гречку в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на манку

Середня ціна за 800 г манки у вересні становить: 26,48 грн.

Середня ціна за 800 г манки у серпні становила: 26,16 грн.

Ціни на манку у вересні зросли в середньому майже на 1 відсоток.

Ціни на манку в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на пшоно

Середня ціна за 1 кг пшона у вересні становить: 33,90 грн.

Середня ціна за 1 кг пшона у серпні становила: 33,90 грн.

Ціни на пшоно у вересні не змінились.

Ціни на пшоно в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на рис

Середня ціна за 1 кг довгого рису у вересні становить: 79,43 грн.

Середня ціна за 1 кг довгого рису у серпні становила: 78,07 грн.

Ціни на довгий рис у вересні зросли в середньому майже на 2 відсотки.

Середня ціна за 1 кг довгого пропареного рису у вересні становить: 60,77 грн.

Середня ціна за 1 кг довгого пропареного рису у серпні становила: 64,00 грн.

Ціни на довгий пропарений рис у вересні впали в середньому майже на 5 відсотків.

Середня ціна за 1 кг круглого рису у вересні становить: 83,92 грн.

Середня ціна за 1 кг круглого рису у серпні становила: 82,21 грн.

Ціни на круглий рис у вересні зросли в середньому майже на 2 відсотки.

Ціни на рис в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на вермішель

Середня ціна за 1 кг довгої вермішелі у вересні становить: 24,90 грн.

Середня ціна за 1 кг довгої вермішелі у серпні становила: 25,90 грн.

Ціни на довгу вермішель у вересні впали в середньому майже на 4 відсотки.

Середня ціна за 1 кг короткої вермішелі вересні становить: 28,80 грн.

Середня ціна за 1 кг короткої вермішелі у серпні становила: 29,33 грн.

Ціни на коротку вермішель у вересні впали в середньому майже на 2 відсотки.

Ціни на вермішель в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на макарони

Середня ціна за 1 кг макарон у вересні становить: 27,80 грн.

Середня ціна за 1 кг макарон у серпні становила: 28,45 грн.

Ціни на макарони у вересні впали в середньому майже на 2 відсотки.

Ціни на макарони в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на олію

Середня ціна за 850 мл олії марки "Олейна" у вересні становить: 62,57 грн.

Середня ціна за 850 мл олії марки "Олейна" у серпні становила: 61,13 грн.

Ціни на олію марки "Олейна" у вересні зросли в середньому на 2 відсотки.

Середня ціна за 850 мл олії марки "Щедрий дар" у вересні становить: 61,07 грн.

Середня ціна за 850 мл олії марки "Щедрий дар" у серпні становила: 58, 24 грн.

Ціни на олію марки "Щедрий дар" у вересні зросли в середньому майже на 5 відсотків.

Ціни на олію в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на борошно

Середня ціна за 1 кг борошна у вересні становить: 22,32 грн.

Середня ціна за 1 кг борошна у серпні становила: 22,27 грн.

Ціни на борошно у вересні майже не змінились.

Ціни на борошно в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на цукор

Середня ціна за 1 кг цукру у вересні становить: 34,52 грн.

Середня ціна за 1 кг цукру у серпні становила: 33,93 грн.

Ціни на цукор у вересні зросли в середньому майже на 2 відсотки.

Ціни на цукор в Україні. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.