Как изменились цены на бакалею в Украине в сентябре 2023 года.

Отдел бакалеи в супермаркете. Фото: health.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине меняются ценники на продукты питания в супермаркетах. Некоторые, благодаря фактору сезонности, становятся более доступными, но, к сожалению, на большинство продуктов цены непрерывно повышаются. Причиной тому является война, которая привела к разрушению множества инфраструктурных объектов, включая дороги, мосты и сельхозпредприятия.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены на бакалею в Украине в сентябре.

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В то время как цены на некоторые товары питания могут снизиться осенью из-за фактора сезонности, цены на сливочное масло, наоборот, продолжат свой рост. Об этом сообщают эксперты аналитической платформы Инфрагро. Согласно их данным, повышение цен обусловлено ростом внутреннего спроса. В текущем году объем производства масла увеличился, а экспорт был наиболее активным в первом полугодии, но за год ожидается его снижение.

В осенний период существует возможность дальнейшего увеличения цен на масло в Украине. Кроме того, не исключено, что на мировых рынках цены на масло могут вырасти. В этом случае цены в Украине поднимутся еще больше.

Растут в Украине цены и на томаты. Правда, на тепличные. По данным аналитиков проекта EastFruit, цены на тепличные томаты на украинском рынке снова начали стремительно расти. Участники рынка объясняют такую динамику цен тем, что как всегда в конце августа и начале сентября спрос на тепличные томаты начинает увеличиваться, в то время как урожай в теплицах уменьшается из-за сезонных факторов.

Кроме того, из-за высоких температур многие украинские производители потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов. В то же время, спрос на эту продукцию как со стороны местных оптовых компаний, так и розничных сетей остается высоким, что также способствует увеличению цен в этом сегменте.

Однако несмотря на скорейшее увеличение цен, средняя стоимость тепличных томатов в Украине на данный момент остается на 20% ниже, чем в конце августа прошлого года.

А вот в Национальном банке отмечают значительное замедление темпов инфляции. Как сообщили в НБУ, с начала текущего года этот показатель снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.

Этому будет способствовать относительная стабильность в энергетическом секторе, снижение стоимости топлива в первой половине года, а также увеличение предложения в продовольственном сегменте. Значительное влияние оказали также меры, введенные НБУ, которые обеспечили устойчивость на валютном рынке и стимулировали граждан экономить в национальной валюте. Среди ключевых факторов, способствующих устойчивому понижению инфляции, регулятор выделяет зафиксированные правительством тарифы на коммунальные услуги, включая отопление и горячую воду.

По данным Госстата, на потребительском рынке цены на продукты и безалкогольные напитки регулярно снижаются на несколько процентов ежемесячно. Летом наибольшее снижение стоимости зарегистрировано у овощей, а также снизились цены на яйца, продукты по переработке зерновых, рис, фрукты, сало, растительное масло и кисломолочные продукты.

Как изменились цены на бакалею в Украине в сентябре

Для анализа изменения цен мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Цены на гречку

Средняя цена за 1 кг гречки составляет 47,50 грн.

Средняя цена за 1 кг гречки в августе составила 47,26 грн.

Цены на гречку в сентябре почти не изменились.

Цены на гречку в Украине. Фото: Минфин

Цены на манку

Средняя цена 800 г манки в сентябре составляет 26,48 грн.

Средняя цена за 800 г манки в августе составила 26,16 грн.

Цены на манку в сентябре выросли примерно на 1%.

Цены на манку в Украине. Фото: Минфин

Цены на пшено

Средняя цена за 1 кг пшена составляет 33,90 грн.

Средняя цена за 1 кг пшена в августе составила 33,90 грн.

Цены на пшено в сентябре не изменились.

Цены на пшено в Украине. Фото: Минфин

Цены на рис

Средняя цена за 1 кг длинного риса составляет 79,43 грн.

Средняя цена за 1 кг длинного риса в августе составила 78,07 грн.

Цены на длинный рис в сентябре выросли в среднем почти на 2%.

Средняя цена за 1 кг длинного пропаренного риса составляет 60,77 грн.

Средняя цена за 1 кг длинного пропаренного риса в августе составила 64,00 грн.

Цены на пропаренный рис в сентябре упали в среднем почти на 5%.

Средняя цена за 1 кг круглого риса составляет 83,92 грн.

Средняя цена за 1 кг круглого риса в августе составила 82,21 грн.

Цены на круглый рис в сентябре выросли в среднем почти на 2%.

Цены на рис в Украине. Фото: Минфин

Цены на вермишель

Средняя цена за 1 кг длинной вермишели составляет 24,90 грн.

Средняя цена за 1 кг длинной вермишели в августе составила 25,90 грн.

Цены на длинную вермишель в сентябре упали в среднем почти на 4%.

Средняя цена за 1 кг короткой вермишели в сентябре составляет 28,80 грн.

Средняя цена за 1 кг короткой вермишели в августе составила 29,33 грн.

Цены на короткую вермишель в сентябре упали в среднем почти на 2%.

Цены на вермишель в Украине. Фото: Минфин

Цены на макароны

Средняя цена за 1 кг макароны в сентябре составляет 27,80 грн.

Средняя цена за 1 кг макарон в августе составила 28,45 грн.

Цены на макароны в сентябре упали в среднем почти на 2%.

Цены на макароны в Украине. Фото: Минфин

Цены на растительное масло

Средняя цена 850 мл масла марки "Олейна" в сентябре составляет 62,57 грн.

Средняя цена за 850 мл масла марки "Олейна" в августе составила 61,13 грн.

Цены на растительное масло марки "Олейна" в сентябре выросли в среднем на 2 процента.

Средняя цена за 850 мл масла марки "Щедрый дар" в сентябре составляет 61,07 грн.

Средняя цена за 850 мл масла марки "Щедрый дар" в августе составила 58, 24 грн.

Цены на растительное масло марки "Щедрый дар" в сентябре выросли в среднем почти на 5%.

Цены на растительное масло в Украине. Фото: Минфин

Цены на муку

Средняя цена за 1 кг муки составляет 22,32 грн.

Средняя цена за 1 кг муки в августе составила 22,27 грн.

Цены на муку в сентябре почти не изменились.

Цены на муку в Украине. Фото: Минфин

Цены на сахар

Средняя цена за 1 кг сахара в сентябре составляет 34,52 грн.

Средняя цена за 1 кг сахара в августе составила 33,93 грн.

Цены на сахар в сентябре выросли в среднем почти на 2%.

Цены на сахар в Украине. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты.